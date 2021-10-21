В 2022 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту отремонтируют пять дорог 

В следующем году в Нижнем Тагиле отремонтируют пять дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На это выделили 606 млн рублей, пишет газета «Тагильский рабочий» со ссылкой на замдиректора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова.

Самый крупный объект — Ленинградский проспект, который будет разделён на два участка: от улицы Зари до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до Юности. По проекту, помимо дорожного полотна, строители восстановят тротуары.

На Тагилстрое отремонтируют улицу Балакинскую. Также запланирован капитальный ремонт дороги на Руднике им. III Интернационала. Там отремонтируют улицу академика Павлова.

Также в планах строительство дороги и тротуара в микрорайон Ольховка. Сейчас в сады идёт дорога переходного типа с плохим водоотводом. Строители будут восстанавливать насыпь, делать новую дорогу и монтировать систему водопропускных труб и канав.

«На 2023 год запланирован ремонт участка от улицы Максима Горького до Кленовой и улицы Кленовой с выходом на Серебрянский тракт. По сути, это будет дублёр улицы Верхняя Черепанова, он позволит разгрузить эту транспортную артерию. К тому же в стороне останется железнодорожный переезд», — рассказал Николай Новиков.

Напомним, в 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали шесть дорог, среди которых улицы Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская, Декабристов. В ближайшие три года ремонтировать дороги будет муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой».