В Нижнем Тагиле в ближайшие три года ремонтировать дороги по программе БКАД будет муниципальный «Тагилдорстрой»

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» в течение трёх лет будет осуществлять на территории Нижнетагильской агломерации ремонты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компания была признана единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации, сообщает пресс-служба мэрии.

До конца февраля заказчик обязан получить согласие уполномоченного органа на заключение контракта с единственным поставщиком, так как его сумма составляет свыше 250 млн рублей. Уже в первой декаде марта муниципалитет планирует заключить с МУП «Тагилдорстрой» контракт на общую сумму 744 млн 460 тысяч 610 рублей.

«Получение нового контракта в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” станет для нас знаком признания качества уже отремонтированных нами объектов и хорошим подспорьем в дальнейшем развитии предприятия, которое занимается не только строительством и ремонтом, но и эксплуатационным содержанием улично-дорожной сети Нижнего Тагила. Думаем завершить всю бумажную работу в кратчайшие сроки, чтобы акцентированно вести подготовку к дорожно-строительному сезону на тех объектах, которые предстоит обновить в рамках национального проекта уже в текущем году», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Согласно техническому заданию, в течение трёх лет подрядчик должен будет приводить в порядок дороги в рамках национального проекта БКАД. В контракт планируют включить улицы Зеленстроевскую, Декабристов, Свердлова, Коминтерна, Ермака, Коксовую, Балакинскую, Карла Либкнехта, Ильича, Кушвинскую, Тагилстроевскую, Садоводов, Октябрьский проспект и два участка Ленинградского проспекта.

Из нового контракта в перечень объектов БКАД на 2021 год попадают шесть дорог, среди которых улицы Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская, Декабристов. Кроме этого, в рамках национального проекта в этом году отремонтируют ещё восемь участков Нижнетагильской агломерации. Работы на них пройдут в соответствии с ранее заключёнными контрактами.