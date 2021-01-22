Экономика

Конкурс на ремонт 15 дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД не состоялся

22.01.2021 10:40
Конкурс на ремонт 15 дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД не состоялся

Конкурс на ремонт автомобильных дорог в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2023 годах признан несостоявшимся. Как указано в документации на сайте госзакупок, на тендер стоимостью 744 млн 461 тысячу рублей претендовали две компании: МУП «Тагилдорстрой» и ООО ДСК «Строймеханизация» из Екатеринбурга. В течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из участников не подал предложение о цене контракта. 

Напомним, в конце декабря администрация Нижнего Тагила утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД в 2021–2023 годах. 

Согласно постановлению, всего за два года планируется капитально отремонтировать 15 участков дорог.

  • Ленинградский проспект на участке от улицы Зари до улицы Юности.
  • Улицу Кушвинскую на участке от улицы Товарный Двор до улицы Кулибина.
  • Улицу Ильича.
  • Улицу Ермака.
  • Улицу Коксовую.
  • Октябрьский проспект.
  • Улицу Балакинскую на участке от улицы Индустриальной до улицы Перова.
  • Улицу Садоводов на участке от улицы Фестивальной до улицы Монтажников.
  • Улицу Зеленстроевскую на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайской.
  • Улицу Коминтерна.
  • Улицу Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарной.
  • Улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красной.
  • Улицу Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова.
  • Улицу Тагилстроевскую.
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