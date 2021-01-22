Конкурс на ремонт 15 дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД не состоялся

Конкурс на ремонт автомобильных дорог в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2023 годах признан несостоявшимся. Как указано в документации на сайте госзакупок, на тендер стоимостью 744 млн 461 тысячу рублей претендовали две компании: МУП «Тагилдорстрой» и ООО ДСК «Строймеханизация» из Екатеринбурга. В течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из участников не подал предложение о цене контракта.
Напомним, в конце декабря администрация Нижнего Тагила утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД в 2021–2023 годах.
Согласно постановлению, всего за два года планируется капитально отремонтировать 15 участков дорог.
- Ленинградский проспект на участке от улицы Зари до улицы Юности.
- Улицу Кушвинскую на участке от улицы Товарный Двор до улицы Кулибина.
- Улицу Ильича.
- Улицу Ермака.
- Улицу Коксовую.
- Октябрьский проспект.
- Улицу Балакинскую на участке от улицы Индустриальной до улицы Перова.
- Улицу Садоводов на участке от улицы Фестивальной до улицы Монтажников.
- Улицу Зеленстроевскую на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайской.
- Улицу Коминтерна.
- Улицу Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарной.
- Улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красной.
- Улицу Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова.
- Улицу Тагилстроевскую.