Конкурс на ремонт 15 дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД не состоялся

Конкурс на ремонт автомобильных дорог в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2023 годах признан несостоявшимся. Как указано в документации на сайте госзакупок, на тендер стоимостью 744 млн 461 тысячу рублей претендовали две компании: МУП «Тагилдорстрой» и ООО ДСК «Строймеханизация» из Екатеринбурга. В течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из участников не подал предложение о цене контракта.

Напомним, в конце декабря администрация Нижнего Тагила утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД в 2021–2023 годах.

Согласно постановлению, всего за два года планируется капитально отремонтировать 15 участков дорог.