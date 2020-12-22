Мэрия Нижнего Тагила утвердила список дорог, которые отремонтируют в рамках БКАД в 2021–2023 годах

Администрация Нижнего Тагила утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2023 годах.

Согласно постановлению, всего за два года планируется капитально отремонтировать 15 участков дорог.

Ленинградский проспект на участке от улицы Зари до улицы Юности.

Улицу Кушвинскую на участке от улицы Товарный Двор до улицы Кулибина.

Улицу Ильича.

Улицу Ермака.

Улицу Коксовую.

Октябрьский проспект.

Улицу Балакинскую на участке от улицы Индустриальной до улицы Перова.

Улицу Садоводов на участке от улицы Фестивальной до улицы Монтажников.

Улицу Зеленстроевскую на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайской.

Улицу Коминтерна.

Улицу Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарной.

Улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красной.

Улицу Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова.