Общество

Мэрия Нижнего Тагила утвердила список дорог, которые отремонтируют в рамках БКАД в 2021–2023 годах

22.12.2020 12:33
Мэрия Нижнего Тагила утвердила список дорог, которые отремонтируют в рамках БКАД в 2021–2023 годах

Администрация Нижнего Тагила утвердила перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 20212023 годах.

Согласно постановлению, всего за два года планируется капитально отремонтировать 15 участков дорог.

  • Ленинградский проспект на участке от улицы Зари до улицы Юности.
  • Улицу Кушвинскую на участке от улицы Товарный Двор до улицы Кулибина.
  • Улицу Ильича.
  • Улицу Ермака.
  • Улицу Коксовую.
  • Октябрьский проспект.
  • Улицу Балакинскую на участке от улицы Индустриальной до улицы Перова.
  • Улицу Садоводов на участке от улицы Фестивальной до улицы Монтажников.
  • Улицу Зеленстроевскую на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайской.
  • Улицу Коминтерна.
  • Улицу Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарной.
  • Улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красной.
  • Улицу Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова.
  • Улицу Тагилстроевскую.

 

 

В общей сложности на ремонт дорог планируется потратить 746 млн 130 тысяч рублей. 

Напомним, в 2020 году в городе в рамках БКАД в Нижнем Тагиле отремонтировали 28 дорог. В 2021 году в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют около 350 тысяч кв. метров дорожного полотна. В течение 6 лет в Нижнем Тагиле планируют привести в порядок 116,8 км дорог. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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