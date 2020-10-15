Ургант пошутил над «Пятёрочкой» в Нижнем Тагиле, где всем покупателям выдавали одну маску напрокат

В последнем выпуске «Вечернего Урганта» от 14 октября Иван пошутил над случаем в Нижнем Тагиле, когда в «Пятёрочке» на проспекте Ленина, 64, где кассир якобы при входе выдал покупателю одноразовую маску, после чего попросил её вернуть.

«Давайте не будем огульно обвинять сотрудников магазина, там, в конце концов, люди тоже неглупые работают. Они же видят, что человек не болеет. В Нижнем Тагиле как? Если человек сам вышел из магазина, значит, он здоров. А если человек взял 3 картонные коробки вина, 5 пачек презервативов, киндер-сюрприз для её сына от первого брака, то сразу видно он заботиться об окружающих. Чё ему по улице в маски ходить – людей пугать», – говорит ведущий.

Напомним, в «Пятёрочке» опровергли информацию о том, что продавцы выдавали покупателям одну и ту же одноразовую маску. Но при этом Роспотребнадзор нашёл в магазине другие нарушения.