Общество

В «Пятёрочке» опровергли, что выдавали покупателям одну и ту же одноразовую маску. Но в магазине нашли другие нарушения

13.10.2020 20:11

Роспотребнадзор проверил «Пятёрочку» на проспекте Ленина, 64 в Нижнем Тагиле в которой выдавали одноразовую маску «в аренду».

«Данный факт не был установлен», — сказали в пресс-службе регионального ведомства.

При этом Роспотребнадзор обнаружил другие нарушения: дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не все сотрудники правильно носят маски, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха. Теперь магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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