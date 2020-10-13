В «Пятёрочке» опровергли, что выдавали покупателям одну и ту же одноразовую маску. Но в магазине нашли другие нарушения

Роспотребнадзор проверил «Пятёрочку» на проспекте Ленина, 64 в Нижнем Тагиле в которой выдавали одноразовую маску «в аренду».

«Данный факт не был установлен», — сказали в пресс-службе регионального ведомства.

При этом Роспотребнадзор обнаружил другие нарушения: дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не все сотрудники правильно носят маски, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха. Теперь магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.