В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проверит жалобы на «Пятёрочку», выдающую покупателям одноразовую маску «в аренду»

В Нижнем Тагиле в магазине «Пятёрочка» на проспекте Ленина, 64 кассир выдал покупателю одноразовую маску, после чего попросил её вернуть. Об этом анонимно сообщил местный житель в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Закрались смутные сомнения, это что же… Получается, что маска-то одна на всех покупателей? Хотя в стране уже чуть ли карантин! А что если кто-то из посетителей болеет туберкулёзом или ещё чем-то?! Что там у вас в голове!» — пишет тагильчанин.

Многие пользователи соцсети скептически отнеслись к такому рассказу и написали в комментариях, что подобное не могло случиться. Но пользователь Ольга Быкова рассказала, что такая же ситуация с ней произошла в другой «Пятёрочке» — на Красном Камне: продавец попросил вернуть одолженную покупателю маску.

Как сообщает РИА Новости, Нижнетагильскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора дано поручение проверить появившуюся информацию.

В X5 Retail Group изданию Znak.com сообщили, что по факту публикации проводится проверка.