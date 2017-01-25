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26 Янв 2017 17:55 | Метки: Новости

«Уралвагонзавод» издал детскую книгу про танки

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» издал книгу для детей дошкольного возраста под названием «Приключения маленького танка». Об этом сообщается на официальном сайте компании. В книге, написанной Светланой Лавровой, мальчик Данил забывает в Бронетанковом музее «Уралвагонзавода» свой игрушечный танк. Хранящиеся в музее танки рассказывают игрушке «о себе, своей истории и приключениях».

«В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений», — говорится в описании книги на сайте «Уралвагонзавода».

Представители «Уралвагонзавода» считают, что проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, а также зародить интерес к инженерной деятельности.

Книга «Приключения маленького танка» входит в серию для детей и подростков, выпускаемую «Уралвагонзаводом». Ранее в рамках этого проекта были выпущены книги «Танки «Уралвагонзавода» и «Легенды «Уралвагонзавода», предназначенные для школьников. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Уралвагонзавод»

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