В Нижнем Тагиле вынесли приговор наркозакладчику

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 44-летнему ренее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, пишет «Тагильский рабочий».

Как установлено судом, в сентябре 2025 года он приобрёл у неустановленного лица два свертка общей массой не менее 2,695 грамма для личного употребления. Довести задуманное до конца мужчина не успел — его задержали сотрудники транспортной полиции, а наркотическое вещество было изъято из незаконного оборота. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.