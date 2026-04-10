В Нижнем Тагиле заключённому добавили срок за татуировки

Тагилстроевский районный суд вынес приговор в отношении уже осуждённого мужчины, на этот раз обвиняемого в демонстрации символики экстремистской организации.

С марта этого года 53-летний Фёдор отбывает наказание в одной из исправительных колоний города. В местах лишения свободы он оказался не впервые. Более 25 лет назад он, находясь в колонии, нанёс на колени татуировки в виде восьмиконечных звёзд, которые являются символикой международного общественного движения АУЕ — арестантское уголовное единство. В августе 2020 года это движение было признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

В июне 2025 года Фёдор уже был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию изображений на коленях перед другими осуждёнными. Тогда администрацией исправительной колонии ему было объявлено официальное предупреждение и разъяснено, что такие действия могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Фёдор предостережение проигнорировал и в период с июля по октябрь прошлого года продолжал систематически демонстрировать свои татуировки перед другими осуждёнными. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистской организации).

В суде заключённый не отрицал наличие татуировок с запрещённой символикой, однако вину свою не признал, утверждая, что не имел намерения их демонстрировать.

В итоге Тагилстроевский районный суд признал Фёдора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца. В совокупности с уже отбываемым наказанием общий срок составил 2 года и 4 месяца в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.