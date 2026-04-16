Тагильские депутаты решали, как спасти ОКН

Депутаты Нижнего Тагила вновь обсудили одну из волнующих тем для тагильчан — состояние разрушающихся объектов культурного наследия (ОКН). Как сообщила начальник управления муниципального имущества администрации города Марина Михайлова на заседании комиссии 15 апреля по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию, в городском бюджете нет средств на восстановление таких объектов. Основной механизм их сохранения остаётся поиск частных инвесторов, заинтересованных в использовании муниципальной недвижимости. Речь идёт о последующей передаче зданий в срочное пользование или их приватизации. В числе рассматриваемых объектов по адресам: Ленина, 3а; Огаркова, 7; Карла Маркса, 3 и Кирова, 21.

По итогам проведённого в этом году аукциона заключены два договора по предпродаже Огаркова, 7 и Ленина, 3а. Кроме того, оформлен договор аренды с обязательством по сохранению ОКН по адресу Уральская,4 к. 1.

«Если ОКН уже рушится и падает на людей, например, то я хочу узнать, есть ли у вас решения по этому поводу или нет? Или оно рушится и падает, и мы это всё принимаем?» — поинтересовалась депутат Ирина Пудовкина.

«Рушится, падает, ограждаем, пытаемся что-то сделать. Насколько это возможно без вложения бюджетных средств» , — ответила депутату Марина Михайлова.

Председатель комиссии Константин Шведов предложил обратиться к главе города Владиславу Пинаеву с инициативой усилить меры безопасности: ограничить доступ посторонних лиц к неприватизированным объектам, закрыть входы и окна, а также рассмотреть возможность установки фальшфасадов — маскировочной сетки с декоративной печатью.

«Кирова, 21 полностью ограждено. Там стоит деревянный забор по периметру здания», — сказала Марина Михайлова.

«Это образец, как делать не надо, к сожалению», — ответил Константин Шведов.

Напомним, в феврале депутаты думы Нижнего Тагила обсудили судьбу музейных объектов культурного наследия.