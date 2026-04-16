Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила о планах установить налоговые льготы для почтовых отделений

В региональном парламенте идёт работа над законопроектом «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». Об этом рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

«Реализация мер, направленных на обеспечение устойчивого развития “Почты России”, в числе поручений президента РФ Владимира Путина. В частности, в ходе послания Федеральному Собранию глава государства поставил задачу по обновлению и модернизации к 2030 году отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности и труднодоступных территориях. Так, мы сейчас работаем над законопроектом, который инициировал глава региона Денис Паслер, устанавливающим для организаций почтовой связи общего пользования право на уменьшение суммы налога на имущество организаций на сумму расходов на ремонт отделений почтовой связи. Ожидается, что данные преференции будут способствовать модернизации почтовых отделений, а также создадут возможности для повышения качества и доступности почтовых услуг для уральцев», — сообщила Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного собрания отметила, что в настоящий момент в сельских территориях Свердловской области работает свыше 90 почтовых отделений, а для перевозки посылок и корреспонденции на Среднем Урале разработано более 300 почтовых маршрутов. Для жителей села отделение почты является важным социальным объектом, где можно воспользоваться сервисами портала Госуслуг, распечатать нужные документы, приобрести товары первой необходимости.

Кроме того, Людмила Бабушкина сообщила, что данным законопроектом предлагается продлить с пяти до восьми налоговых периодов срок применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой в отношении гостиниц. Напомним, такая налоговая льгота действует в регионе с 2020 года. За период 2020-2024 годов сумма предоставленной в отношении гостиничных комплексов налоговой льготы составила 489,6 млн рублей, при этом налогов в бюджет региона от организаций получателей льготы поступило порядка 840 млн рублей. Таким образом, на один рубль предоставленной налоговой льготы пришлось 1,7 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области.