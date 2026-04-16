«Со штрафами всё так прекрасно, а эффект есть?». В городской думе Нижнего Тагила обсудили методы контроля за благоустройством

На очередном заседании комиссии городской думы Нижнего Тагила по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству были подведены итоги и рассмотрены проблемы проведения работ по благоустройству территории города в 2025 году и планы на 2026 год.

В начале главы администраций районов отчитались комиссии о результатах работы квартальных. Наибольшее количество штрафов было выписано за нарушение порядка проведения земляных работ и размещение транспортных средств на территориях, занятых зелёными насаждениями.

По информации администрации города, на территории Тагилстроевского района было зафиксировано 335 административных правонарушений, в том числе по ст. 16 № 52-ОЗ Свердловской области (размещение транспортных средств на территории, занятой зелёными насаждениями). Общая сумма штрафов составила более 1,7 млн рублей. В Дзержинском районе было составлено 479 протоколов на общую сумму более 1,8 млн рублей. Председатель комиссии Денис Корякин обратил внимание на момент, связанный со справедливостью назначаемых штрафов.

«Мне люди задавали вопрос о штрафах. К ним во двор приходят, фотографируют и назначают немаленькие штрафы. При этом жильцы поднимают вопрос о благоустройстве двора, на что им отвечают, что территория относится к многоквартирному дому, собственники квартир являются её хозяевами и могут сами там делать что угодно за собственные средства. Но при этом их ограничивают в парковке транспортных средств на объектах благоустройства, которые по факту ими не являются», — обратился депутат к докладчикам.

В ответ заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин сообщил, что инициаторами большинства штрафов выступают сами соседи, которые фотографируют нарушения и направляют их в административные комиссии. Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко уточнил, что судебная практика сейчас складывается не в пользу автомобилистов, а процедура фиксации нарушения включает обязательный запрос в архитектуру для подтверждения статуса территории как предназначенной для озеленения.

«Для того чтобы уточнить места, предназначенные для озеленения, мы делаем запрос в архитектуру, откуда получаем информацию. При получении, допустим, фотографии от заявителя, мы обязаны не просто отработать этот материал, мы в любом случае выходим ещё на место. Во дворах нельзя ставить, где хотят — там проходят инженерные сети. И, в том числе, были случаи, когда для устранения аварий необходимо искать собственников автомобилей, которые стоят там, бывает, неделями, вплоть до того, что приходится эвакуатор вызывать», — сообщил Александр Ревенко.

Кроме того, депутаты подняли вопрос о содержании территорий, прилегающих к магазинам и офисам, а также фасадов, особенно на центральных улицах города. Депутат Никита Беркутов возмутился состоянием зданий в центре города.

«Всё так прекрасно, по 500 административных протоколов за различные нарушения выписано в каждом районе, за год — 1,5 тысячи, а эффект есть или нет? Фасады все расписаны. Собственники новых магазинов вообще не участвуют в процессе благоустройства, сами придумывают разгрузочные места. Что-то в городе улучшается в этом плане или нет? Я думаю, что все скажут, что нет. Фасады домов, которые отремонтированы в рамках капремонта, через два года все обшарпаны. Это говорит о взаимоотношениях квартальных специалистов с собственниками и арендаторами и контроле за организациями, которые производят ежедневную и плановую уборку территорий. Мне жалобу накатали на 135 страниц всего лишь по участку улиц Карла Маркса, Мира и Октябрьской революции со ссылками на нарушенные пункты нашего основополагающего документа о благоустройстве. Драконим людей», — заявил Никита Беркутов.

Глава Тагилстроевского района Оксана Першина отметила, что из-за моратория на проверки бизнеса возможности властей в вопросах благоустройства ограничены. Прямые штрафы сейчас недоступны, а ремонт фасадов домов напрямую зависит от наличия средств у собственников и планов управляющих компаний. Зачастую управляющие компании не закладывают в сметы расходы на оперативное устранение граффити и других недостатков, а собственников малого и среднего бизнеса можно лишь «попросить» привести здания в порядок. При этом администрация вправе выписывать предупреждения. Если владелец территории не устранит нарушения в течение месяца, ему грозит ответственность по ст. 33 № 52-ОЗ Свердловской области (невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления). В этом случае вопрос будет решаться уже в судебном порядке.

«У нас этот вопрос рассматривается регулярно на комиссии. В рамках следующего рассмотрения давайте посмотрим, сколько предостережений мы выдали по каждому району, какая была реакция на эти предостережения: кто-то же не дотягивает до суда, кто-то реагирует, уважает. И, соответственно, проанализируем, сколько было устранено замечаний по этим предостережениям, а сколько мы довели до суда. Если предписания не исполняются, мы всё равно, вне зависимости от того, длительная процедура или не длительная, должны доводить до конца. Значит, через суд требования будут исполнены», — заключил председатель комиссии.