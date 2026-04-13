На фоне отключений мобильного интернета россияне переходят на расчёты в наличных 

В течение марта объём наличных денег на руках у россиян увеличился на 300 млрд рублей и составляет сейчас 19,5 трлн рублей. Причиной роста популярности наличных могут быть перебои с мобильным интернетом — граждане и бизнес переводя деньги в кеш формируют запас для повседневных расчётов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ и опросы НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин».

В целом, 15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом». При этом основными инструментами сбережений остаются ценные бумаги (их назвали 29% респондентов), золото и драгоценные металлы (25%), банковские вклады (18%), ещё 13% выбирают недвижимость.

Уязвимость безналичных расчётов на фоне сбоев стала очевидной, считает основатель SharesPro Денис Астафьев. По его словам, люди опасаются, что в критический момент могут потерять доступ к счетам. Ситуацию усиливают колебания валют и рынков — на этом фоне кеш воспринимается как «тихая гавань». Кроме того, сказывается низкий уровень финансовой грамотности.

Почти для половины респондентов доходность вложений не имеет значения. При этом четверть не понимает, что это такое, а 22% ставят в приоритет сохранность средств, а не их приумножение.

Для части населения наличные по-прежнему остаются базовым инструментом расчётов — в удаленных и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам это, нередко, единственный надёжный способ платежа.

Напомним, в марте, по всей стране происходили массовые отключения мобильного интернета. Власти объясняли это соображениями безопасности.