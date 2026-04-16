Тагильчанин заплатил 300 рублей штрафа за свободу

17 января 2026 года около дома № 43 на улице Дружинина местный житель Андрей умышленно повредил элемент ограждения, принадлежащий жильцам этого многоквартирного дома.

Управляющая компания обратилась с заявлением в полицию. В отношении Андрея был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Дело было направлено для рассмотрения мировому судье.

В суде Андрей не отрицал, что трижды пнул ногой стойку с датчиком, что и привело к повреждению элемента ограждения. Однако свою вину он не признал, утверждая, что действовал в условиях крайней необходимости. По его словам, жильцы дома № 43 установили забор и ворота, которые препятствовали проезду к его дому № 41. Он заехал на своём автомобиле через ворота дома № 43, а покинуть территорию не мог, поскольку створки закрылись. Дождавшись очередного открытия ворот, он несколько раз пнул по фотоэлементу, чтобы ворота не закрывались и не препятствовали въезду и выезду. Андрей настаивал на том, что ограждающим устройством было нарушено его право на свободу передвижения.

Доводы мужчины мировой судья во внимание не принял, придя к выводу, что они не освобождают его от ответственности за повреждение чужого имущества. Помимо показаний очевидцев, действия Андрея были зафиксированы видеозаписью, которая ведётся на придомовой территории.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Свердловской области Андрей признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.