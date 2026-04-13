СКР возбудил уголовное дело по факту сброса отходов агрокомплекса в селе Малая Лая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации из обращения жителей в социальных сетях в связи с нарушением природоохранного законодательства в селе Малая Лая под Нижним Тагилом.

«Длительное время с территории местного агрокомплекса на расположенный вблизи населённого пункта земельный участок сбрасываются отходы производства, что приводит к загрязнению земель и реки Лая. Граждане задыхаются от резкого неприятного запаха. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, меры к разрешению проблемы не принимаются», — говорится в сообщении ведомства.

В результате СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности, вследствие нарушения правил обращения с удобрениями и иными опасными химическими веществами при их хранении и использовании, повлекшие причинение вреда окружающей среде). О ходе расследования Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, ранее, в 2023 году агрокомплекс «Горноуральский» привлекали к административной ответственности за ряд грубых нарушений, в том числе неисполнение обязанностей по корректировке инвентаризации источников выбросов и актуализации сведений о негативном воздействии на окружающую среду. Тогда руководству было выдано предписание об устранении нарушений.