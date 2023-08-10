В работе свинокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом выявили ряд грубых нарушений

Инспекторы службы Росприроднадзора выявили ряд грубых нарушений в работе агрокомплекса «Горноуральский», который расположен рядом с посёлками Горноуральский и Лая под Нижним Тагилом. Проверка прошла в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Инспекторы установили, что предприятие не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и по актуализации сведений в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также предоставляет искажённую информацию в декларации о плате за НВОС (сбор за негативное воздействие на окружающую среду. — Прим. ред.)», — отметили в ведомстве.

Теперь компанию привлекут к административной ответственности, а руководству выдано предписание об устранении нарушений.

В конце 2016 года представитель Общественной палаты региона тагильский активист Андрей Волегов обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. В письме он сообщил, что администрация свинокомплекса, где содержатся 42 тысячи свиней, уже 16 лет оказывает крайне негативное воздействие на природу, сбрасывая токсичные навозные стоки. По словам общественника, за эти годы в прокуратуру и иные ведомства с жалобой на «невыносимый запах фекалий с полей» пожаловались более двух тысяч жителей посёлка Горноуральский.

Напомним, в 2017 году природоохранная прокуратура требовала закрыть агрокомплекс «Горноуральский» из-за того, что концентрация кишечной палочки на производстве превысила норму в тысячу раз. В 2022 году прокуратура Пригородного района совместно с Роспотребнадзором проверила условия предоставления услуг по холодному водоснабжению жителям посёлка Горноуральский и установила, что из-за серьёзного износа сетей водоснабжения, проходящих по территории свинокомплекса, произошло загрязнение воды. Кроме того, в прошлом году на этой свиноферме 55-летний слесарь-машинист цеха тепловодоснабжения и очистки сточных вод скончался в результате несчастного случая на производстве. Прокуратура помогла взыскать компенсацию в 1 млн рублей в пользу матери работника.