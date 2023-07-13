Прокуратура помогла взыскать компенсацию в 1 млн рублей в пользу матери работника, погибшего в отстойниках свинофермы под Нижним Тагилом 

Прокуратура Пригородного района помогла престарелой матери погибшего от несчастного случая работника получить моральную компенсацию в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошёл в июле 2022 года на агрокомплексе «Горноуральский».

В рамках надзорных мероприятий было установлено, что 55-летний слесарь-машинист цеха тепловодоснабжения и очистки сточных вод местной организации скончался в результате несчастного случая на производстве. Проверка показала, что причиной несчастного случая стала плохая организация работ на предприятии, которая вылилась в неудовлетворительную организацию системы охраны труда.

В связи с этим прокуратура в интересах престарелой матери погибшего направила исковое заявление в Пригородный районный суд о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с работодателя в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также материальный ущерб в виде расходов на погребение в размере более 70 тысяч рублей. Однако, организация подала апелляцию.

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение Пригородного суда без изменения. Судебный акт вступил в законную силу. Прокуратура проконтролирует ход исполнения решения суда.