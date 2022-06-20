Прокуратура добилась перерасчёта за «ароматную» воду для жителей посёлка Горноуральский

Прокуратура Пригородного района совместно с Роспотребнадзором проверила условия предоставления услуг по холодному водоснабжению жителям посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверку решили провести после публикаций в СМИ о том, что вода в посёлке имеет неприятный запах.

Питьевая вода в дома горноуральцев поступает из Верхне-Выйского водохранилища, её поставку осуществляет ООО «Водоканал-НТ». Транспортировкой воды до самого посёлка занимается МУП «Пригородная теплоснабжающая компания». ООО «Горноуральская компания «Теплоресурс» с точки водоразбора осуществляет поставку воды в Горноуральский.

Как показала проверка прокуратуры, контроль качества воды не осуществлялся должным образом. Также выяснилось, что часть водопровода проходит по территории ООО «Агрокомплекс Горноуральский», которое занимается разведением и содержанием свиней. Из-за серьёзного износа сетей водоснабжения, проходящих по территории свинокомплекса, произошло загрязнение воды.

«Целостность ограждающей конструкции иловых минерализаторов ООО “Агрокомплекс Горноуральский” нарушена, отходы животноводства изливаются на рельеф местности в район расположения сетей водоснабжения, которые находятся в изношенном состоянии, что привело к загрязнению воды», — рассказали в Пригородной прокуратуре.

«Агрокомплекс Горноуральский» должен устранить все нарушения по требованию прокуратуры. Также ведомство требует от «Пригородной теплоснабжающей компании» и «Горноуральской компании «Теплоресурс» пересчитать плату и уменьшить её на 50% за весь период предоставления некачественного холодного водоснабжения населению.