У семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова арестовали имущество на 500 млн рублей

У членов семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова арестовали имущество на сумму около 500 млн рублей, сообщают «Известия».

Арест наложен в качестве обеспечительной меры для возмещения возможного ущерба, по уголовному делу в котором фигурируют Олег Чемезов и его бывшая жена Ирина Чемезова.

В частности, под арест попал автопарк экс-супруги Чемезова: Audi A8L и два «Мерседеса» — GLS 400D и 4MATIC. Стоимость машин оценивается примерно в 25–30 млн рублей.

Под арест попала также элитная квартира Чемезовой в столичном районе Раменки на Ломоносовском проспекте площадью 226 кв. метров рыночной стоимостью порядка 200 млн рублей, а также нежилое помещение в 20 кв. метров на Никулинской улице стоимостью порядка 1,5 млн рублей.

Также по решению суда у Ирины Чемезовой арестовали квартиру площадью 257 кв. метров в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти стоимостью порядка 20 млн рублей.

Кроме того, ограничительные меры наложили и на семейные активы Чемезовых в Тюмени. В частности, на офисное здание площадью 1500 кв. метров в деревне Дударева в Академическом проезде, которое можно оценить в 120 млн рублей, и дом брата чиновника Максима Чемезова в том же районе на улице Мирной стоимостью порядка 20 млн рублей.

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Олега Чемезова в СИЗО.

Ранее ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. До этого Чемезов находился в статусе подозреваемого. По предъявленному обвинению ему грозит до 10 лет колонии.

Напомним, 29 сентября в Екатеринбурге Олега Чемезова задержали силовики. Основанием для задержания стали показания арестованного экс-министра ЖКХ Николая Смирнова в рамках разбирательств о приватизации «Облкоммунэнерго».

25 сентября, губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова.

Олег Чемезов стал одним из ответчиков в иске Генеральной прокуратуры (ГП) РФ по делу об обращении в доход государства крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго», бенефициарами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артём Биков и его компаньон Алексей Бобров.

23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго», миллиардера Алексея Боброва, и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».