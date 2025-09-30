Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова обвинили в мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии

Бывшему вице губернатору Свердловской области Олегу Чемезову во время допроса в полиции предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. До этого Чемезов находился в статусе подозреваемого. По предъявленному обвинению ему грозит до 10 лет колонии.

Напомним, вчера в Екатеринбурге Олега Чемезова задержали силовики. Основанием для задержания стали показания арестованного экс-министра ЖКХ Николая Смирнова в рамках разбирательств о приватизации «Облкоммунэнерго».

25 сентября, губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова.

Олег Чемезов стал одним из ответчиков в иске Генеральной прокуратуры (ГП) РФ по делу об обращении в доход государства крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго», бенефициарами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артём Биков и его компаньон Алексей Бобров.

23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго», миллиардера Алексея Боброва, и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».