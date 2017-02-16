Тренер по плаванию из Нижнего Тагила, спасший на Чёрном море тонущую семью, получил государственную награду

Тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила Владислав Смирнов, спасший семью на Чёрном море, награждён медалью «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Как рассказал АН «Между строк» сам Владислав, о том, что он представлен к государственной награде, ему сообщили в минувшую пятницу.

«Было очень неожиданно и приятно, – признаётся герой. – Губернатор вручил мне медаль и рассказал собравшимся за что, собственно, она мне досталась. На встрече присутствовали генералы МЧС, МВД и других силовых ведомств, генеральные конструкторы оборонных предприятий области. Всего было восемь или девять человек награждённых, и я из них оказался самым молодым».

Скромный тренер заявил, что пока не примерял награду и вообще о ней не знают даже на работе.

«Пока лежит в коробочке. Ещё не думал над тем, буду ли я её носить», – говорит тренер.

Напомним, находясь на одном из диких пляжей Краснодарского края, 33-летний тренер по плаванию из Нижнего Тагила заметил, что надувной матрац с женщиной и трёхлетним ребёнком стремительно уносит в открытое море. Опытный пловец незамедлительно бросился на помощь утопающим, несмотря на значительное расстояние и сильные волны.

После публикации на сайте АН «Между строк» новость о героическом поступке тагильчанина подхватили региональные и федеральные СМИ. О супергерое из Нижнего Тагила заговорили даже зарубежные издания, а на странице Владислава тысячи людей со всей страны благодарили его и восхищались мужеством.

Позже на сайте Change.org появилась петиция за присвоение Владиславу Смирнову звания Героя России. Но сам скромный «пофигист с хорошей интуицией» считает, что даже эта награда – не самое главное в его жизни.

В середине августа прошлого года Владислав стал первым обладателем специального нагрудного знака «Тагильский характер», который вручил ему глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Позже Znak.com сообщал, что по инициативе губернатора Смирнов может войти в состав областной Общественной палаты.

Агентство новостей «Между строк»