Трамп подписал закон о запрете продукции «Лаборатории Касперского» в правительстве США

Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» американским правительством, передаёт Reuters.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая была одним из инициаторов поправок, отметила, что программы «Лаборатории Касперского» представляют «серьёзную угрозу» для национальной безопасности США из-за предполагаемых связей её основателя Евгения Касперского с российскими спецслужбами.

Запрет на программы «Лаборатории Касперского» был прописан в поправках об оборонном бюджете. Первые ограничения в отношении российской компании власти США ввели в сентябре, предписав гражданским структурам в американском правительстве в течение 90 дней прекратить использовать программы Касперского. Подписанный Трампом закон касается и гражданских, и военных учреждений.

Ранее газета The Washington Post сообщила о хищении при помощи программ «Лаборатории Касперского» секретной информации американского Агентства национальной безопасности. The Wall Street Journal писала, что хакеры из России используют продукцию фирмы, чтобы найти на компьютерах сотрудников АНБ нужные им файлы. Касперский в ответ заявил, что «Лаборатория Касперского» действительно однажды случайно получила секретные файлы АНБ и что он распорядился удалить их.

В начале декабря также стало известно, что британские власти запретили использовать программы «Лаборатории Касперского» в правительственных структурах, отвечающих за национальную безопасность. Перед этим в Центре правительственной связи Великобритании заявили о возможном использовании антивируса Касперского, который банк Barclays бесплатно предоставил более чем 2 миллионам клиентов, в интересах ФСБ.