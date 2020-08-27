Тепловизор, 20-минутные перемены и дезинфекторы. Как в период пандемии коронавируса будут учиться дети в самой большой школе Нижнего Тагила

Тепловизор на входе, увеличенные перемены и бесконтактные дезинфекторы ожидают детей и педагогов самой большой школы Нижнего Тагила — № 100 — в новом учебном году. Учреждение распахнёт свои двери и пустит за парты более тысячи школьников уже через 5 дней. После изнуряющей дистанционки родители ждали открытия «сотки» и других школ города с особым нетерпением. Но чтобы учебные заведения могли работать в офлайн-режиме в период пандемии коронавируса, в них разработали и ввели множество специальных правил. Как этой осенью будет проходить учебный процесс в школе № 100 и помогут ли нововведения избежать распространения опасной инфекции, читайте в нашем материале.

«Изначально у нас в школе работало 2 входа — для начальной школы и среднего звена, — рассказывает директор школы № 100 Дмитрий Язовских. — 22 класса заходили через один вход, ещё 22 класса — через другой. В этом году общее количество классов увеличилось до 54. Поэтому, чтобы обеспечить вход учащихся с соблюдением социальной дистанции и не растянуть его до 2-3 часов, мы будем использовать уже 4 входа. На каждом мы установили бесконтактные дезинфицирующие диспенсеры для рук. Думаю, 5-литровой канистры с антисептиком для их заполнения нам будет хватать на день».

Бесконтактные дезинфекторы были куплены для каждой тагильской школы. Управление образования выделило на эти цели более 60 млн рублей. Ещё около 30 млн рублей направили на приобретение антисептика. В полном объёме оборудование должно прийти во все учебные учреждения до 1 сентября.

С начала нового учебного года дети будут приходить в школу № 100 в разное время. Для каждого класса определён свой график. Это необходимо для того, чтобы на входах не возникало скоплений большого количества людей. Встречать детей будут представители администрации школы и дежурные педагоги. В начальном звене также назначат помощников-родителей, которые должны провожать до классов учеников, опоздавших на занятия. Для утренних измерений температуры детей и сотрудников образовательного учреждения приобретено 10 бесконтактных термометров. На центральном входе будет работать тепловизор. Его настройка только завершилась.

«Тепловизор представляет из себя компьютер с монитором и камерой на входе, — уточняют специалисты “Ростелекома”. — Есть эталон, который показывает определённую температуру. Камера и тепловизор фиксируют температуру людей, заходящих в школу, и совмещают её с температурой эталона. Таким образом происходит бесконтактное автоматическое измерение температуры тела человека. Если она повышена, срабатывает звуковое оповещение. Кроме того, тепловизор может показывать возраст и мимику лица человека, в маске он пришёл в школу или нет».

Сейчас рассматривается возможность использования тепловизора ещё на одном входе. Камеры, установленные в школе, позволяют распознавать лица, но для их использования необходимо приобрести специальное программное обеспечение.

После прохождения входного контроля дети направляются в раздевалки. При этом группы, зашедшие в школу с четырёх входов, не смешиваются, они разведены по линиям и времени (мы писали об этом выше). В ближайшее время разметка, необходимая для соблюдения социального дистанцирования, будет нанесена и во внутреннем дворе.

Нужные для мытья рук дозаторы с мылом использовались в умывальных помещениях и раньше. Вместо бумажных полотенец в школе установлены настенные сушилки для рук.

Из-за пандемии коронавируса почти в 3 раза сократят количество детей, которые смогут одновременно находиться в столовой. В прежние времена она могла вмещать в себя до 600 человек. За один стол будут сажать не более 5 учеников и педагогов. Сейчас решается вопрос с раздачей еды. Чтобы обеспечить соблюдение дистанции, возможно, придётся накрывать столы также для старшеклассников и учителей.

Учиться в школе № 100 будут по триместрам. Передвижения детей по зданию ограничены, за каждым классом закреплён свой кабинет. Все они прошли санобработку и готовы принять школьников. Учебники также выдержали двухнедельный карантин в книгохранилище.

В кабинетах расклеены инструкции о том, как правильно мыть руки, установлены дозаторы с мылом, бактерицидные рециркуляторы-облучатели, которые будут работать даже во время уроков. Над школьными досками до 1 сентября разместят ультрафиолетовые лампы. Их можно включать в то время, когда в классах никого нет, например на переменах, которые увеличены с 10 до 20 минут. На переменах детям из начальных классов будут объяснять в игровой форме основные правила профилактики коронавирусной и других инфекций. Большая площадь коридоров в «сотой» позволяет разграничить потоки учеников таким образом, чтобы их группы не пересекались друг с другом.

«Мы сейчас находимся в кабинете 2 «В» класса, — говорит учитель начальных классов Людмила Тишкина. — Дети во время учёбы всё время будут здесь, за исключением уроков физкультуры и изо. Подготовлен график проветривания (дети в это время будут находиться в коридоре) и игр».

Изменятся правила набора в группы продлённого дня. Занятия в кружках и секциях будут вестись только педагогами школы № 100, специалистов из сторонних организаций привлекать не будут.

Соблюдение масочного режима на территории «сотой» и других школ обязательно только для сотрудников пищеблока. Дети и педагоги сами принимают решение о том, будут ли они использовать средства индивидуальной защиты во время уроков и перемен.

«Я ещё не приняла решение по поводу того, как буду вести уроки, — признаётся учитель начальных классов Людмила Тишкина. — Оно будет зависеть от рекомендаций родительского состава. Я к их мнению прислушаюсь. Думаю, ношение маски — это всё же дело привычки. Мы все с весны находимся в масочном режиме, и уже нет каких-то трудностей, связанных с привыканием. Перчатки я в школе не надеваю, но у меня всегда есть антисептик, регулярно обрабатываю им руки. Какого-то дискомфорта из-за работы [во время пандемии коронавируса] не испытываю, потому что пока не знаю, с чем мы столкнёмся. Решать проблемы нужно всё же по мере поступления».

Сейчас педагоги с нетерпением ждут начала учебного года и прихода детей в школу. Весной все образовательные учреждения вынуждены были перейти на дистанционку. Привыкать к новому формату обучения педагогам, детям и родителям было тяжело. Кроме того, у некоторых из них возникли технические сложности: отсутствие ноутбука или планшета, плохая интернет-связь. Чтобы наладить учебный процесс, им раздали специальные SIM-карты, ноутбуки и планшеты (всего было закуплено 30 планшетов). Теперь все классы готовы вернуться к дистанционному формату обучения в любой момент.

Необходимость перехода на дистанционку может возникнуть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, а также при выявлении заболевания коронавирусом у учителя или школьника. Класс, где будет обнаружен ковидник, должен пройти двухнедельный карантин на дому. А сам заболевший сможет вернуться в школу только после того, как пройдёт необходимое лечение и получит справку о том, что теперь здоров. Если в семьях учеников будет обнаружен коронавирус, они также не смогут посещать образовательное учреждение до снятия ограничений. По словам Дмитрия Язовских, 3 педагога из школы № 100 уже перенесли опасное заболевание, они закрыли больничные листы и готовы к работе.

«В медицинском блоке предусмотрен изолятор для тех детей, у которых вдруг по какой-то причине может оказаться повышенная температура, — отмечает Дмитрий Язовских. — Вызывается скорая помощь, с больным работают врачи. Изолятор нужен и для педагогов. Но мы им строго рекомендовали никаких героических поступков ни в коем случае не совершать. Если есть какое-либо недомогание: признаки простуды, голова болит, гипертонический криз — не нужно напиваться таблеток и приходить на работу. Это лжепатриотизм. Тем более что недомогание может быть признаком ковида. Нужно думать не только о себе, но также о коллегах и учащихся».

«Самое главное, чтобы и родители не приводили больных детей в школу. Мы понимаем, родителям хочется, чтобы они получили знания, но есть опасения и за здоровье учителей. И очень не хочется снова перейти на дистанционное обучение. Мы и так все родительские собрания пока проводим через видеоконференцию», — добавляет замдиректора по учебно-воспитательной работе Юлия Ивашина.

В этом году в самой большой школе Нижнего Тагила ждут 300 первоклассников, они окончат начальное звено аккурат к 300-летию города. Для них и других учеников всех образовательных учреждений города торжественные линейки с концертом и приветственным словом директоров будут организованы в онлайн-режиме. В школе № 100 1 сентября проведут виртуальную экскурсию по школе. Часть программы посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и присвоению Тагилу звания города трудовой доблести.

Все дети будут заходить в школу 1 сентября в разное время и с разных входов. Например, 5 первых классов придут к 9:00, другие 5 групп — к 10:00. Это позволит им сделать хотя бы несколько фотографий со своими учителями, не вызывая при этом столпотворений. Посещение школ посторонними запрещено, написал сегодня в своём Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.