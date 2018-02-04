Телеканал «Дождь» снял репортаж о Станиславе Головко, который умер после допроса в отделе полиции Нижнего Тагила

Съёмочная группа телеканала «Дождь» побывала в Нижнем Тагиле, где пообщалась с сестрой погибшего после допроса в ОП № 17 Станислава Головко Екатериной и родственниками арестованных оперуполномоченных Дмитрия Панова и Егора Ялунина.

«Мы в районе Вагонки: вокруг знаменитого "Уралвагонзавода" уже давно образовался город в городе, в котором люди либо спиваются, либо горбатятся за копейки при московских ценах. Каждый второй либо сидел, либо пострадал от криминала», — описывает окружающую обстановку журналист канала Ольга Гладышева.

Родители оперуполномоченного Егора Ялунина не исключают, что дело против их сына может быть политическим или даже заказным. Но предположение о политическом заказе не находит подтверждения в сюжете «Дождя».

«Вы хотите, говорят, повторения Майдана? Говорят, что Тагил — это Путинград. То есть здесь работники УВЗ поддерживают нашего президента. Скоро предстоящие выборы президента, то есть почему бы криминальной структуре не сыграть на этом», — говорит Юлия Ялунина.

В письмах из СИЗО оперативники пишут своим родственникам, что не доверяют следствию, а их дело должно стать показательным.

Сестра погибшего по-прежнему настаивает, что полицейские напрямую причастны к смерти Станислава, и требует для них самого жестокого наказания.

«Я надеюсь, что будут сидеть долго. Я хочу, чтобы они увидели и во сне, и наяву, я хочу, чтобы он мерещился им. Чтобы они осознавали и понимали», — заявляет Екатерина.

Напомним, в конце октября следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила предъявил обвинения оперативникам ОП № 17 Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову, они были задержаны. Все трое обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного в конце сентября местного жителя Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом. В середине ноября начальник ОП № 17 Эдуард Губер покинул свой пост. Его сменил экс-начальник ОП № 16 Ильдар Садрисламов.