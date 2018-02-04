Телеканал «Дождь» снял репортаж о Станиславе Головко, который умер после допроса в отделе полиции Нижнего Тагила

04.02.2018 21:49
Телеканал «Дождь» снял репортаж о Станиславе Головко, который умер после допроса в отделе полиции Нижнего Тагила

Съёмочная группа телеканала «Дождь» побывала в Нижнем Тагиле, где пообщалась с сестрой погибшего после допроса в ОП № 17 Станислава Головко Екатериной и родственниками арестованных оперуполномоченных Дмитрия Панова и Егора Ялунина.  

«Мы в районе Вагонки: вокруг знаменитого "Уралвагонзавода" уже давно образовался город в городе, в котором люди либо спиваются, либо горбатятся за копейки при московских ценах. Каждый второй либо сидел, либо пострадал от криминала», описывает окружающую обстановку журналист канала Ольга Гладышева.

Родители оперуполномоченного Егора Ялунина не исключают, что дело против их сына может быть политическим или даже заказным. Но предположение о политическом заказе не находит подтверждения в сюжете «Дождя».

«Вы хотите, говорят, повторения Майдана? Говорят, что Тагил — это Путинград. То есть здесь работники УВЗ поддерживают нашего президента. Скоро предстоящие выборы президента, то есть почему бы криминальной структуре не сыграть на этом», говорит Юлия Ялунина.

В письмах из СИЗО оперативники пишут своим родственникам, что не доверяют следствию, а их дело должно стать показательным.

Сестра погибшего по-прежнему настаивает, что полицейские напрямую причастны к смерти Станислава, и требует для них самого жестокого наказания.

«Я надеюсь, что будут сидеть долго. Я хочу, чтобы они увидели и во сне, и наяву, я хочу, чтобы он мерещился им. Чтобы они осознавали и понимали», заявляет Екатерина.

Напомним, в конце октября следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила предъявил обвинения оперативникам ОП № 17 Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову, они были задержаны. Все трое обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного в конце сентября местного жителя Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом. В середине ноября начальник ОП № 17 Эдуард Губер покинул свой пост. Его сменил экс-начальник ОП № 16 Ильдар Садрисламов.

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