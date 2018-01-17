Экс-начальник ОП № 17 Эдуард Губер после смерти задержанного переведён в городское УВД

Бывший начальник отдела полиции № 17 Нижнего Тагила полковник Эдуард Губер переведён в городское УВД. Об этом АН «Между строк» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В пресс-службе главка уточнили, что полковник Губер продолжает нести службу в прежнем звании, но не на руководящей должности.

«Офицер, о котором идёт речь, понижен в занимаемой должности. В настоящее время он служит в одном из оперативных подразделений и занимается раскрытием преступлений», — подчеркнул Горелых.

Напомним, Эдуард Губер возглавил ОП № 17 в июне 2016 года. До этого силовик руководил ОП № 18 на улице Красной. После служебной проверки по факту смерти задержанного тагильчанина Станислава Головко и ареста троих оперативников ОП № 17 Губер получил дисциплинарное взыскание. В середине ноября Эдуард Губер покинул свой пост. Его сменил экс-начальник ОП № 16 Ильдар Садрисламов.