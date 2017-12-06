Обвиняемым в смерти жителя Нижнего Тагила оперативникам ОП № 17 продлены аресты

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила продлил аресты всем троим оперативникам ОП № 17, которые обвиняются в смерти 42-летнего местного жителя Станислава Головко после допроса. После полицейского Егора Ялунина аналогичные решения судей сегодня выслушали его коллеги Анатолий Быков и Дмитрий Панов. Они будут находиться под арестом до 7 апреля 2018 года.

Позиция стороны защиты в суде была схожа: адвокаты настаивали на домашнем аресте, так как считают доводы следователей и прокуратуры ошибочными и неубедительными. Адвокат Быкова утверждал, что его подзащитному необходимо дополнительное обследование из-за повреждённого сустава в правом колене — в прошлом году он попал в ДТП, а под стражей ему не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, у Быкова, по словам защитника, безупречная характеристика, он служил в горячей точке, имеет награды. Адвокат Ялунина утверждал, что подзащитный имеет исключительно положительные характеристики и на службе, и по месту жительства, а его нахождение в квартире позволит осуществить необходимую изоляцию.

На продлении ареста до 7 апреля настаивало следствие. За месяц было опрошено более 40 свидетелей, необходимо опросить ещё порядка 60 человек. Помимо этого, назначена судебно-медицинская экспертиза в Екатеринбурге, которая продлится не один месяц.

Трое оперативников ОП № 17 были задержаны следователями Дзержинского района СК 23 октября этого года и через несколько дней арестованы решением районного суда. Позже Областной суд рассмотрел их апелляции, но оставил решение райсуда в силе. Все трое обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного по подозрению в краже в конце сентября Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом.

В середине ноября начальник ОП № 17 Эдуард Губер покинул свой пост. Его сменил экс-начальник ОП № 16 Ильдар Садрисламов.