Суд Нижнего Тагила продлил арест полицейскому, обвиняемому в смерти Станислава Головко

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила продлил арест Егору Ялунину, одному из трёх оперативников ОП № 17, обвиняемых в смерти 42-летнего местного жителя Станислава Головко после допроса. Он будет находиться под арестом до 7 апреля 2018 года.

На продлении ареста до 7 апреля настаивало следствие. За месяц, по словам следователя Евгения Комарова, было опрошено более 40 свидетелей, необходимо опросить ещё порядка 60 человек. Помимо этого, назначена судебно-медицинская экспертиза в Екатеринбурге, которая продлится не один месяц. По мнению следствия, изменение меры пресечения невозможно, так как обвиняемый «может воспрепятствовать производству дела, оказать давление на потерпевшую». Сама потерпевшая, сестра погибшего Станислава Головко, присутствовала сегодня в зале суда. Адвокат полицейского настаивал на домашнем аресте, так как считает доводы следователей и прокуратуры ошибочными и неубедительными. По его словам, Ялунин имеет исключительно положительные характеристики и на службе, и по месту жительства, а его нахождение в квартире позволит осуществить необходимую изоляцию.

Сегодня же родственники полицейского Ялунина рассказали журналисту АН «Между строк», что полностью отрицают возможность его вины, что он пришёл в полицию, «чтобы бороться с преступностью». Также, по словам родных оперативника, есть претензии к скорой помощи, которую вызывали для Головко неоднократно, но врачи госпитализировали его уже слишком поздно. И родственники уверены, что погибший был избит ещё до приезда в ОП № 17.

Заседания суда по двум другим задержанным полицейским также должны состояться сегодня.

Трое оперативников — Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков — были задержаны следователями Дзержинского района СК 23 октября. Все они обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного по подозрению в краже в конце сентября Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом.

Позже стало известно, что перед смертью Головко написал заявление на избившего его полицейского. Мужчина объяснил, что когда к нему в квартиру вошли сотрудники полиции, то один из них схватил его, вывел в подъезд и ударил об стену головой. Также в интернете появилась другая видеозапись, сделанная, как утверждают её авторы, 29 сентября сотрудником спецприёмника в помещении больницы. Анонимные информаторы поясняют, что погибшему неоднократно вызывалась медицинская помощь.

В конце октября все трое задержанных полицейских были арестованы решением Дзержинского районного суда. Позже Областной суд рассмотрел их апелляции, но оставил решение райсуда в силе.

В середине ноября начальник ОП № 17 Эдуард Губер покинул свой пост. Его сменил экс-начальник ОП № 16 Ильдар Садрисламов.

Видео: Е1