Тагильский weekend топ-6: Всемирный день Beatles, поэзия Бориса Рыжего, античное искусство, родоведческая тест-игра и конкурс «А ну-ка, дедушки!»

О том, чем заняться с 17 по 19 января
Крупной охранной фирме на постоянную работу требуется сто рож. Ну а мы подобрали для вас мероприятия, которые откроют дверь к новым эмоциям и сделают ваши выходные незабываемыми. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что придётся по вкусу, и погрузитесь в уникальную атмосферу нашего города.
Всемирный день Beatles (18+)
18 января в 19:00
в баре «Гора»
День легендарной группы Beatles! Мощный состав артистов. Приглашаются все «битломаны» и просто ценители творчества ливерпульской четверки. Let it be!
Заседание литературной студии «Ступени» (12+)
18 января в 13:00
в мемориально-литературном музее имени А. П. Бондина
На встрече участники займутся отбором и обработкой рукописей для очередного альманаха. А также узнают ещё больше интересного и нового о поэзии Бориса Рыжего.
Семейная игровая программа «А ну-ка, дедушки!» (6+)
18 января в 13:00
в доме Окуджавы, Карла Маркса, 20а
Субботним днём приглашаем на соревнование в силе, ловкости, сообразительности и начитанности тех, кто носит гордое звание деда. А члены семьи могут стать командой поддержки для участников состязания. Предлагаем создать новую семейную традицию, провести время в тёплой атмосфере культурного центра и получить приз — победителю игры достанется годовой абонемент на электронную библиотеку «Литрес»!
Необходима предварительная регистрация.
Занятие Клуба любителей искусства «Вектор ИКС» (0+)
19 января в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Занятие посвящено художественной культуре античности: Древняя Греция и Древний Рим. Легенды и мифы, литература, архитектура, скульптура, театр, музыка и вазопись. Как виды искусства укладывались в античную философию? Встречи клуба являются дополнением к образовательным программам по предмету «Мировая художественная культура».
Концерт Василия Безбородова (18+)
17 января в 20:00
в баре «Гора»
Василий Безбородов с уютным, лиричным и добрым концертом «Обо всём».
Встреча двух поколений родоведов (6+)
18 января в 14:00
в Нижнетагильском историко-краеведческом музее
Впервые состоится тест-игра-приключение «Из сундука прошлого». Вас ждёт общение, которое пробудит у детей интерес к семейным традициям и укрепит связь между старшим и молодым поколениями. Автор игры – Юлия Владимировна Багина, профессиональный детский и подростковый психолог и родовед.
Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону +7 (912) 643-6003.