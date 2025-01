Тагильский weekend топ-6: Всемирный день Beatles, поэзия Бориса Рыжего, античное искусство, родоведческая тест-игра и конкурс «А ну-ка, дедушки!»

О том, чем заняться с 17 по 19 января

Крупной охранной фирме на постоянную работу требуется сто рож. Ну а мы подобрали для вас мероприятия, которые откроют дверь к новым эмоциям и сделают ваши выходные незабываемыми. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что придётся по вкусу, и погрузитесь в уникальную атмосферу нашего города.

Всемирный день Beatles (18+)

18 января в 19:00

в баре «Гора»

День легендарной группы Beatles! Мощный состав артистов. Приглашаются все «битломаны» и просто ценители творчества ливерпульской четверки. Let it be!

Заседание литературной студии «Ступени» (12+)

18 января в 13:00

в мемориально-литературном музее имени А. П. Бондина

На встрече участники займутся отбором и обработкой рукописей для очередного альманаха. А также узнают ещё больше интересного и нового о поэзии Бориса Рыжего.

Семейная игровая программа «А ну-ка, дедушки!» (6+)

18 января в 13:00

в доме Окуджавы, Карла Маркса, 20а

Субботним днём приглашаем на соревнование в силе, ловкости, сообразительности и начитанности тех, кто носит гордое звание деда. А члены семьи могут стать командой поддержки для участников состязания. Предлагаем создать новую семейную традицию, провести время в тёплой атмосфере культурного центра и получить приз — победителю игры достанется годовой абонемент на электронную библиотеку «Литрес»!

Необходима предварительная регистрация.

Занятие Клуба любителей искусства «Вектор ИКС» (0+)

19 января в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Занятие посвящено художественной культуре античности: Древняя Греция и Древний Рим. Легенды и мифы, литература, архитектура, скульптура, театр, музыка и вазопись. Как виды искусства укладывались в античную философию? Встречи клуба являются дополнением к образовательным программам по предмету «Мировая художественная культура».

Концерт Василия Безбородова (18+)

17 января в 20:00

в баре «Гора»

Василий Безбородов с уютным, лиричным и добрым концертом «Обо всём».

Встреча двух поколений родоведов (6+)

18 января в 14:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Впервые состоится тест-игра-приключение «Из сундука прошлого». Вас ждёт общение, которое пробудит у детей интерес к семейным традициям и укрепит связь между старшим и молодым поколениями. Автор игры – Юлия Владимировна Багина, профессиональный детский и подростковый психолог и родовед.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону +7 (912) 643-6003.