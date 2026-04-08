«Тагильский трамвай» похвастался новой мастерской за 38 млн рублей для устранения схода вагонов с рельсов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле продолжается обновление и модернизация техники муниципальных учреждений. Так, на днях в городе появилась новая специальная автомобильная мастерская стоимостью почти 38 млн рублей (такая первоначальная цена контракта, указанная на сайте госзакупок) с подъёмником для устранения схода трамваев с рельсов.

Напомним, это не первое обновление для системы пассажирских перевозок муниципалитета. В феврале этого года на семи маршрутах города было выведено 30 новых автобусов, закупленных мэрией в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (АО «ГТЛК»). Также в сентябре 2025 года в рамках модернизации оборудования муниципального предприятия «Тагильский трамвай» была приобретена специальная автовышка с высотой стрелы 18 метров.

«Это часть нашей планомерной работы: в прошлом году купили технику для ремонта контактной сети, до этого обновляли сами вагоны и подстанции. Улучшаем условия труда работников — чтобы и перевозки были надёжнее», — сообщил в своих социальных сетях глава города Владислав Пинаев.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, контракт на изготовление новой мастерской на базе «КАМАЗ-43253», отвечающей всем современным требованиям, был заключён в прошлом году.

«Оборудование специфическое, штучное. Ждали машину девять месяцев. В автопарке предприятия есть пара подобных устройств на базе автомобилей “ГАЗ” и “КАМАЗ”, но они выработали свой ресурс. Одна проработала более 25, другая – около 40 лет. Пару раз они нас уже подводили», — рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Новый автомобиль, предназначенный для доставки сотрудников, специального оборудования и расходных материалов, оснащён гидроподъёмником, с помощью которого можно проводить операции по вертикальному подъёму и перемещению осей 20-тонного вагона влево и вправо от центрального положения, а также фиксировать положение груза. Таким образом, при сходе трамвая с рельсов специалисты смогут оперативно возвращать его на пути.

Напомним, 17 марта этого года трамвай маршрута № 10 сошёл с рельсов на Ленинградском проспекте, из-за чего трамвайное движение на Вагонке было полностью остановлено на время ликвидации последствий.