У муниципального предприятия «Тагильский трамвай» появилась новая автовышка высотой 18 метров

В рамках модернизации оборудования муниципального предприятия «Тагильский трамвай» была приобретена специальная автовышка с высотой стрелы 18 метров. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

«Такая техника необходима для производства работ на контактной сети. В изоляционной люльке предусмотрено комфортное размещение сразу двух специалистов. Они смогут производить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 вольт без отключения электроэнергии», — отметил глава города.

По его словам, наличие такой автовышки будет способствовать повышению надёжности перевозок.