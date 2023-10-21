Тагильский рок — от расцвета до заката. Часть 2 (АУДИО)

Потенциал влияния творчества самодеятельных ВИА и рок-групп на развитие культуры в стране довольно быстро оценили идеологи Советского Союза. В конце 1970-х — начале 1980-х годов целым рядом совместных постановлений ЦК партии, комсомола и Совмина было увеличено количество республиканских и региональных песенных конкурсов и смотров народного творчества. Была переработана концепция журнала ВЦСПС «Клуб и художественная самодеятельность», где стали уделять больше внимания вопросам организации ВИА, в 1983 году на Центральном телевидении вышла программа «До 16 и старше...» (12+), посвящённая проблемам советской молодёжи, в которой в числе прочих затрагивалась тема школьных и клубных ансамблей и музыкальных групп. Ещё раньше, в 1980-м, клубные и школьные ВИА стали появляться в эфире Свердловского областного телевидения. Одной из первых на телеэкранах области появилась тагильская группа «Фотоны», которая репетировала на базе детского дворового клуба в доме № 29/14 на перекрёстке проспекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе. Состав группы варьировался, но её костяк оставался постоянным: Вадим Богомолов (гитара, вокал), Константин Сапронов (бас-гитара) и Виктор Липатников (ударные).



Группа «Фотоны» (фото Д. Кужильного, 1980 г. / с разрешения автора)



«Фотоны» активно выступали на дворовых вагонских агитплощадках (кто сейчас помнит, что это такое?), в пионерских лагерях, были постоянными участниками районных и городских песенных конкурсов. В 1980 году в эфир Свердловского телевидения была запущена программа «Подросток. Трудная ситуация», в которой поднимались проблемы досуга учащейся молодёжи. В одной из этих программ рассказывалось о дворовых клубах Нижнего Тагила, и группа «Фотоны» попала в сценарий. На съёмках коллектив исполнил две песни собственного сочинения. Хотя песни были совершенно безобидными и даже «идеологически правильными», при монтаже передачи фонограмму заменили другой песней. Как потом выяснилось, причина была в том, что песни тагильчан не были «залитованы», а среди участников группы, естественно, не было ни членов Союза писателей, ни членов Союза композиторов СССР, что в те времена было недопустимо для трансляции по ТВ.

Группа «Фотоны» просуществовала до середины 1981 года, после чего была распущена. Но её история на этом не закончилась. Год спустя Вадим Богомолов вместе с Артуром Иванским (клавишные) и Константином Чучаловым (гитара) создали новый коллектив. Чуть позднее к ним присоединились басист Виктор Банников и гитарист Павел Филиппов. Группа, названная почему-то «Династия», просуществовала пять лет, создав всего один акустический магнитоальбом, записанный «живьём», и одну песню, которую записали на репетиции, без монтажа. Кроме этого, группа оставила после своего распада более 100 текстов, которые позднее были кем-то увезены в Свердловск и частично разошлись по малоизвестным рок-группам области. В 1990-х гитарист и автор половины репертуара «Династии» Константин Чучалов вместе с известным в городе гитаристом Валерием Махаловым собрали группу «Итог», которая стала играть добротный поп-рок. Коллектив часто выступал на площадках города и быстро снискал любовь тагильской публики.

Константин Чучалов и группа «Итог» (фото: В. Махалов / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-60.userapi.com/impg/GmHeCrYkZqgXbij6kQiyrWZBNLShAnNm4tl4ig/UWEDSJYXVG4.jpg) Константин Чучалов (фото: В. Махалов / фрагмент ориг. изображения) (https://oki3.vkusercdn.ru/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRjIhpxgxKiAvYztnHvDjbjg)

Группа записала получасовой магнитоальбом, в который вошли несколько песен, написанных Константином Чучаловым ещё в 1982–1984 годах. В начале 2000-х сохранившаяся запись была оцифрована и отреставрирована и несколько песен из альбома были размещены на ряде ресурсов в интернете, специализирующихся на отечественной поп-музыке.

Your browser doesn't support audio

[Константин Чучалов и гр. Итог - Дельфин]

Несмотря на популярность ВИА среди молодёжи, уже в начале 1970-х некоторые талантливые музыканты начинают искать другие формы выражения своих мыслей, взглядов и жизненной позиции через песни. В стране стала формироваться культура самодеятельной, или, как ещё её называют, «бардовской» песни.

Причин для развития самодеятельной песни было несколько. Во-первых, фирма «Мелодия» выпустила диски-гиганты таких исполнителей, как Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Городницкий.

К слову, именно с Александра Городницкого исполнителей самодеятельной песни в Советском Союзе стали называть «бардами». Виной тому был диск Александра Моисеевича, выпущенный в 1977 году в Париже. Пластинка была оформлена на русском языке и имела название «Советские барды. Александр Городницкий».

Во-вторых, для исполнения собственных песен в кругу родственников, друзей и знакомых не нужна была дорогостоящая аппаратура и специальное место для репетиций, а обычная гитара стоила в магазине музыкальных товаров в пределах 25 рублей — вполне подъёмная сумма. Кроме того, самодеятельная песня не требовала утверждения в городских отделах культуры, а для того, чтобы познакомить слушателей со своими песнями, не надо было договариваться с дворцами и домами культуры об аренде залов.

Иными словами, публичную известность можно было снискать и с минимальными затратами. В Тагиле такие музыканты тоже были. Например, Михаил Сипер и Василий Мешавкин, которые, исполняя собственные песни под гитару, становились лауреатами фестивалей авторской песни в Свердловске, Перми, Костроме, Березниках, Казани и Куйбышеве, а в начале 1980-х годов создали в городе клуб самодеятельной песни «Зелёная лампа».



Михаил Сипер и Василий Мешавкин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-2.userapi.com/impf/UdjeKs3nz8sPA_ar9fswIrKBi8rdUxKMmbEOYQ/MUCSos-iSMI.jpg)



Надо отметить, что многие рок-музыканты и сегодня периодически кочуют из жанра в жанр — из рока в самодеятельную песню и обратно.

Развитию рок-музыки в городе способствовали также цехкомы и профкомы предприятий, которые позволяли вывозить аппаратуру и инструменты на неофициальные мероприятия: свадьбы или школьные вечера, а также на всевозможные фестивали и конкурсы. Обычно для того, чтобы получить такое разрешение, было достаточно ходатайства заводского комитета комсомола. Все деньги, вырученные на выступлениях, музыканты тратили на покупку собственного инструмента и усилительной аппаратуры.

К середине 1980-х целый ряд любительских тагильских ВИА уже играли вполне добротный рок. В репертуар включались песни как известных исполнителей («Аракс», «Воскресение», «Апрель», «Карнавал», «Динамик»), так и собственного сочинения. Свои песни можно было даже зарегистрировать в городском отделе культуры, как и оригинальное название группы.

Перестройка начиналась не только с введения сухого закона: власти стали внимательнее относиться к творчеству любительских ВИА и рок-групп. Особенно после того, как в 1981 году в Ленинграде появился первый рок-клуб и была введена обязательная тарификация дискотек и танцевальных вечеров. Тогда идеологический отдел ЦК КПСС, стремясь «оградить молодёжь от тлетворного влияния западной масс-культуры», сделал ставку на отечественных исполнителей рок- и поп-музыки. Но, как говорится, ставка не сыграла, и очень скоро рокеры вырвались из-под контроля отдела пропаганды и агитации ЦК. Пришлось прибегать к запретительным мерам, и на советский рок обрушились репрессии. Райкомы, горкомы и обкомы ВЛКСМ, которые на местах осуществляли контроль за досугом рабочей и учащейся молодёжи, получили циркуляр, в котором перечислялись исполнители, рок-группы и ВИА, публичная трансляция произведений которых на дискотеках, танцах и в местах публичного отдыха запрещалась.



Перечень запрещённых советских рок-исполнителей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://a.d-cd.net/xO4dyXhFEA4HUHYzbM27Ya_7gXI-960.jpg)



Списки неугодных рок-групп обновлялись каждые полгода, и к 1984-му их количество достигло сотни. Борьба с рокерами шла повсеместно и самыми разными способами. Широко известна история группы «Трубный зов» Ленинградского рок-клуба, лидеров которой Валерия Баринова и Сергея Тимохина даже посадили в 1984 году за «антисоветчину» в текстах их песен.

Тагильских рокеров в тюрьму не сажали: масштаб влияния на умы молодёжи был не тот. Но борьба с ними велась, и часто не совсем законными методами. Например, отправками в армию, невзирая на институтские отсрочки, семейное положение и количество иждивенцев. Гонения эти носили чисто превентивный характер — как бы чего ни случилось, ведь идея создания в Нижнем Тагиле своего рок-клуба витала в воздухе едва ли не с первых дней перестройки. Местным властям были совершенно не нужны проблемы с идеологией, какие периодически возникали в рок-клубах Москвы, Ленинграда и других городов. Логика советских бюрократов была проста: не будет рок-исполнителей — не будет рок-клуба, а значит, не будет неприятностей.

Тем временем перестроечный «воздух свободы» уже делал своё дело и в городе появлялись рок-группы, которые сочиняли и исполняли песни, где критиковали уходящую советскую эпоху и её пережитки, честно и откровенно говорили о недостатках нашего общества. Одним из таких коллективов стала рок-группа «Слава труду!». Команда была основана в 1985 году, но название выбрала лишь два года спустя. Своё название участники группы объясняли просто: «Мы все работаем на НТМК и не понаслышке знаем, что такое труд».

В 1987–1988 годах «Слава труду!» записала свой первый магнитоальбом, а в 1989-м группу приняли в Свердловский рок-клуб (правда, в скрижалях СРК информации о принятии тагильчан в члены нет, хотя в числе подавших заявки на приём они значатся).



Рок-группы СРК «Слава труду!» и «Красный хач» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-6.userapi.com/impg/3bbJXbpGFjcRK-6dWdz2mGZYDB4s4rv0K4hWjw/_ECtHy9Z2Rk.jpg)



В том же 1989 году музыканты подготовили к записи второй магнитоальбом под названием «Цвет провинции», но записать его не смогли.

Your browser doesn't support audio

[Слава труду! – Осенний свет]

Группа «Слава труду!» просуществовала около 10 лет. За это время в её составе играли Сергей Боярских, Дмитрий Бастриков, Валерий Солохин, Евгений Саламатов, Андрей Бушин, Станислав Карпачёв, Андрей Михайлов, Владимир Якшин, Вячеслав Котов и некоторые другие.

Ещё одна нашумевшая рок-группа «Ревизия ценностей» была основана на Вагонке в марте 1986 года, буквально на следующий день после окончания трансляции по Центральному телевидению заседаний XXVII съезда КПСС, где советский лидер Михаил Горбачёв призвал «смелее развивать гласность». Группу создали гитарист Андрей Наймушин и уже известные нам Вадим Богомолов (ударные) и Артур Иванский (клавишные). Вскоре к группе присоединились бас-гитарист Вадим Туркин и гитарист Юрий Козин.



Рок-группа «Ревизия ценностей» (фото Ю. Козина / с разрешения автора)



«Ревизия ценностей» играла вполне приличный hard’n’heavy, черпая вдохновение в творчестве таких групп, как Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden, Saxon. Зачастую одним вдохновением дело не ограничивалось, и в музыке «ревизоров» то и дело слышались знакомые меломанам мотивы и проигрыши. Большинство текстов были написаны Андреем Наймушиным. Сами музыканты считали своё творчество протестным и быстро снискали известность не только среди вагонских любителей рока, но и во всём городе. Дав несколько концертов, «глашатаи перестройки» решили записать магнитоальбом. Отсутствие профессиональной студии не смутило музыкантов, они обходились тем, что было в наличии: эстрадный микшер и стереомагнитофон «Комета-212».

Your browser doesn't support audio

[Ревизия Ценностей - Динозавры – 1987]

Справедливости ради надо отметить, что профессиональной студии звукозаписи тогда в Нижнем Тагиле не было (её нет и сейчас), а все попытки создать таковую ни к чему не приводили. Не было такой студии и в Свердловске, но на качество фонограмм самодеятельных рок-групп никто тогда особого внимания не обращал. Даже записи «дедушек уральского рока» группы «Урфин Джюс» были бесконечно далеки от стандартов и идеалов тогдашней звукозаписи.

Магнитоальбом музыканты назвали «Приглашение в депрессию». Он содержал восемь песен, а общий хронометраж дотягивал до 29 минут. В планах у коллектива была запись следующего альбома, но в 1988-м группа вдруг исчезла из поля зрения.

Your browser doesn't support audio

[Ревизия ценностей - Призрак -1987]

Рок-группа «Ревизия ценностей» (фото Ю. Козина / с разрешения автора) Рок-группа «Ревизия ценностей» (фото Ю. Козина / с разрешения автора)

Всплыла «Ревизия ценностей» через год, но уже в составе проекта «Творческая лаборатория “Диалог”», который базировался в пустом бомбоубежище на улице Завокзальной. Правда, создать что-либо новое музыканты не смогли. Группа распалась, посчитав, что перспективы их творческого развития в Тагиле стремятся к нулю. Наймушин и Богомолов перебрались в Свердловск в надежде присоединиться к какой-нибудь группе Свердловского рок-клуба, но никого из тамошних звёзд не заинтересовали. Зато попали на работу к Сергею Кислову на легендарную «Студию-8», где в те годы создавалась вся классика уральского рока. Позже студию приобрёл известный шансонье Александр Новиков и она вошла в состав Novik Records — первой фирмы звукозаписи на Урале, сертифицированной по международным стандартам.

Артур Иванский покинул «Ревизию ценностей» ещё раньше, чтоб примкнуть к самой странной тагильской рок-формации тех времён — группе «Астрологический клуб», которая за три года существования не дала ни одного концерта и не оставила после себя ни единой фонограммы. Те, кто бывал на её репетициях, в один голос говорили об огромном потенциале музыкантов, у каждого из которых за плечами была музыкальная школа или музучилище. Группа играла весьма необычную смесь арт-рока и симфо-рока, но дальше репетиций дело не пошло. Позднее группа, сменив название на «32 декабря», «прославилась» тем, что выступила на одном из городских песенных конкурсов под собственную фонограмму (первый случай в городе), за что была дисквалифицирована. Через пару месяцев коллектив распался.

В конце 1980-х годов рок-музыка приходит и в общеобразовательные школы. Первой школьной рок-группой в Нижнем Тагиле стало «Броуновское движение», созданное в школе № 61 на Вагонке. Инициатива принадлежала старшеклассникам. Со своей идеей они подошли к директору, который полностью поддержал их предложение, выделил деньги и помещение — каморку, «что за актовым залом», как в знаменитой песне группы «Чиж & Co». Ребята с одобрения директора А. А. Гросса, которого все называли Сан Саныч, сами приобрели инструменты и аппаратуру, сделали ремонт и начали репетировать, благо, материал уже был. Репетировали, конечно, не в каморке, а на сцене актового зала. С самого начала в коллективе решили, что будут петь песни собственного сочинения. Правда, потом в их репертуаре появились и песни «привлечённых авторов», которые предлагали свои тексты и музыку.

Первый концерт состоялся в ноябре 1989 года в 61-й школе при полном аншлаге. Билет на мероприятие стоил 1 рубль — сумма по тем временам довольно существенная (билет в кино на вечерний сеанс стоил 50–70 копеек). Пусть вас не удивляет тот факт, что в 1989 году советские школьники с одобрения руководства образовательного учреждения, по сути, занялись шоу-бизнесом. В то время уже действовал закон «О кооперации», ставший частью реформ Горбачёва, хотя, если бы вышестоящее начальство заинтересовалось этой ситуацией, лавочку могли и прикрыть: бизнесмены же были на тот момент несовершеннолетними.

Что касается песен «Броуновского движения», то они частично были протестными, критиковали существующую действительность, как, например, ироничная «Комсомольцы, вперёд!», которая стала заглавной песней одноимённого альбома — первого и единственного в карьере группы. Но и лирические композиции тоже были, из них самая яркая — «Ностальгия», которую написала местный поэт Ольга Бондаренко.

Музыка «Броуновского движения» напоминала суперпопулярный в то время «Наутилус Помпилиус», под влиянием которого находилась тогдашняя продвинутая молодёжь, но в более жёстком звучании. Группа дала несколько концертов в вагонских школах и даже выступила в Свердловске на рок-фестивале, который проходил во Дворце молодёжи.



Группа «Броуновское движение» на сцене Дворца молодёжи в Свердловске во время выступления на рок-фестивале

(фото А. Лебедева с разрешения автора)



Но после того, как участники «Броуновского движения» Алексей Лебедев (соло-гитара), Вячеслав Павликов (вокал, гитара), Павел Гросс (бас-гитара) и Алексей Коряков (ударные) закончили школу, группа прекратила своё существование.

А выходец из «Ревизии ценностей» Юрий Козин, ещё будучи в «Диалоге», собрал подростковый girl-band «Детский сад» и начал заниматься уже не рок-, а поп-музыкой в 61-й школе на базе, созданной «Броуновским движением».



Юрий Козин (фото Ю. Козина / с разрешения автора)



Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»