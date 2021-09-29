Тагильская заброшка на Руднике (продолжение)

Сегодня — продолжение драматичного рассказа о последствиях закрытия добывающего предприятия на Руднике им. III Интернационала.

С момента закрытия рудника прошло не менее десяти лет до того, как жителям рабочего посёлка Рудника им. III Интернационала удалось обратить внимание «отцов города» и областных властей на ядовитую воду, которая изливается с рудничных отвалов в реку Тагил. Как оказалось, угроза экологической катастрофы исходит не только от отвалов, но также из недр рудника, где, по оценкам экспертов, осталось более 2 млн тонн медной и медно-цинковой руды, в которой содержится более 54 000 тонн меди, 181 000 тонн цинка, 10 тонн золота и 200 тонн серебра. И если срочно не заняться вопросами рекультивирования 400 гектаров территории рудника и нейтрализации вредных и ядовитых веществ, в ближайшем будущем огромные территории вблизи города окажутся отравленными на долгие годы. Но прежде, чем начать рекультивацию, нужно провести экспертизу, а с этим более десяти лет тянули по непонятным причинам.

Отвалы серного рудника (фото: М. Мишаник) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4138/102782017.5b/0_b4906_d406904f_orig.jpg)

По официальным данным, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области намеревается в 2021 году провести оценку отвалов на предмет накопленного вреда, причинённого окружающей среде. После этого рудник включат в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Ещё одна серьёзная проблема заброшенной территории Рудника им. III Интернационала — это развалины зданий, которых на 400 гектарах предприятия осталось ещё предостаточно. Подавляющее большинство этих построек полуразрушены, многие разрушаются прямо на глазах и представляют собой реальную опасность для людей, которые регулярно (случайно или намеренно) посещают их.

(https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/136474/136474_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/136771/136771_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/137361/137361_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/137496/137496_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/137991/137991_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора)

Большинство таких людей — асоциальные элементы, собирающие на территории рудника лом металлов. Другую часть составляют жители посёлка или садоводы, пытающиеся разжиться здесь стройматериалами. А с 2012 года на руины потянулись так называемые «сталкеры», или «любители постиндустриального туризма». За последние восемь лет территорию рудника посетили уже более двух десятков таких людей из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Самары, Тюмени.

(https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/138658/138658_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/138762/138762_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/139510/139510_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/139819/139819_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/140071/140071_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/140500/140500_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/140825/140825_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/141172/141172_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора)

«Огромная территория! Масса заброшки! Единственный большой минус: до цивилизации довольно далеко. Случись что, а случиться может запросто, за помощью придётся добираться долго», — делится впечатлениями «сталкер» под ником Ron7771.

Судя по отзывам таких «сталкеров» в соцсетях, проникнуть на территорию очень легко. Никто ни разу не встретил там охрану.

«Территория не охраняется. По крайней мере, мы не встретили никого, кроме двух бомжей, ищущих лом. Предупредительные надписи и запрещающие знаки давно выцвели и проржавели. Если пойдёте летом, настоятельно советую смотреть под ноги: встречаются колодцы с вырванными крышками и заросшие кустарником. Провалиться в такой легко. Лезть в них тоже не советую: скобы в кирпичной кладке еле-еле держатся. Всё, что под землёй, затоплено...» — пишет на одном из таких форумов некто alex-66.

(https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/145177/145177_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/143999/143999_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/143639/143639_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/142465/142465_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/142766/142766_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/143232/143232_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/141953/141953_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора) (https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/145472/145472_original.jpg) (фото: LJ-user Naskel / с разрешения автора)

Десять лет назад городской администрацией была принята программа по выводу жилого посёлка Рудника им. III Интернационала из разряда депрессивных районов. Было начато строительство ещё одного детского сада, организован ремонт объектов соцкультбыта, запущено благоустройство дворов и улиц, выделено 318 участков для строительства индивидуальных малоэтажных домов. Однако о главном — рекультивации территории бывшего предприятия — в кулуарах власти предпочитают не говорить...



Шахта капитальная на Руднике им. III Интернационала в Н.Тагиле (неизв. худ., 1940 г.)

(https://sun9-31.userapi.com/impg/iuB0N3413tPomd9NmnffZ7fN9NmI0wpnt4v5_Q/gNLI-a8KHYo.jpg?size=750x409&quality=96&sign=3956f499ca1460f97a909a93e76cbd69&type=album)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»