Тагильский химзавод «Планта» подготовил проект санитарно-защитной зоны. Жильё и социальные объекты, попавшие в СЗЗ, предприятие должно выкупить и ликвидировать

Нижнетагильский химический завод «Планта» подготовил и согласовал проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг предприятия. Как пояснил АН «Между строк» прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Григорий Битюков, ведомство добивалось этого от предприятия с 2010 года.

Тогда прокуратура установила, что ежегодно «Планта» выбрасывает в атмосферу более 200 тонн загрязняющих веществ и при этом не имеет никакой СЗЗ вокруг предприятия. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с требованием к «Планте» разработать и согласовать проект СЗЗ. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, однако в дальнейшем на основании ходатайств предприятия суд неоднократно предоставлял отсрочки по исполнению решения. Спустя более чем 13 лет «Планте» удалось наконец подготовить проект и получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. По словам природоохранного прокурора Нижнего Тагила, затянувшийся процесс связан с регулярными изменениями законодательства, а также с близким расположением предприятия к объектам городской инфраструктуры.

«После масштабных нововведений в природоохранном законодательстве в 2007-2008 годах появилось новое требование о наличии вокруг подобных предприятий санитарно-защитной зоны. Поскольку завод “Планта” был не вновь возведённым предприятием, ему пришлось вписываться в новое законодательство и постепенно снижать негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, длительный срок подготовки проектной документации осложняли и последующие нововведения в законодательстве. Пока готовился один проект, он переставал был актуальным. Это объективные причины, поэтому суд и предоставлял отсрочки по исполнению решения», — сказал Григорий Битюков.

По его словам, все объекты жилой застройки и социальной инфраструктуры, будь то дома, детские сады или школы, попавшие в СЗЗ, должны быть выкуплены предприятием и ликвидированы. О том, какое количество таких объектов входит в СЗЗ «Планты» по утверждённому проекту, прокурор не сказал, однако отметил, что выплата компенсаций по каждому такому зданию — очень дорогостоящая процедура и руководство предприятия попытается минимизировать затраты.

Кроме того, теперь, когда проект готов и согласован, необходимо подтвердить все рассчёты. Для этого завод обязан нанять независимых экспертов аккредитованной государством лаборатории. В течение установленного срока специалисты будут выезжать на контрольные точки, предусмотренные проектом, и проверять соответствие показателей. Если негативного воздействия не будет обнаружено, то санитарная зона будет утверждена и поставлена на кадастровый учёт, а нарушения закона об охране атмосферного воздуха, выявленные природоохранной прокуратурой Нижнего Тагила, будут устранены. В противном случае потребуется очередная корректировка проекта и повторное согласование с Роспотребнадзором.