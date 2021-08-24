Тагильская заброшка на Уральской: умирающий Земский дом 

Кто-то называет это здание тагильским Колизеем, кто-то — памятником равнодушного отношения тагильчан к истории своего города, а кто-то просто не понимает, почему эти развалины до сих пор не снесли, и удивляется, что они являются историко-архитектурным памятником регионального значения и объектом культурного наследия, занесённым в областной реестр под № 64. Когда-то, ещё в середине 1980-х, дом № 8 на улице Уральской значился в туристических справочниках не только как Земский дом, но и как здание, связанное с революционными событиями на Урале в 1905 году.



Здание Земского дома (фото неизв. авт., 1920-е гг.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



История Земского дома началась в 1864 году, когда в результате земской реформы в России были образованы выборные органы местного самоуправления, получившие название «земства». Реформа проводилась не повсеместно и не одновременно, но к концу 1870-х годов земства были введены в 34 губерниях из 43. В Пермской губернии земская реформа началась в 1870 году, а в 1871-м уже было открыто отделение Верхотурского уездного земства в Нижнетагильском округе. Первоначально оно располагалось в небольшом домике в Балыковском переулке. Места там было катастрофически мало, и земские службы были вынуждены арендовать помещения в домах тагильских купцов. Тагильское купечество и стало главным инвестором постройки большого Земского дома в Нижнетагильском заводском посёлке.

Организовал тагильских коммерсантов на это тогдашний глава земской управы Верхотурского уезда Василий Дмитриевич Белов — коренной тагильчанин и младший сын демидовского «управляющего финансовой частью» Д. В. Белова. Более того, Василий Дмитриевич предложил перевести земскую управу из Верхотурья в Нижний Тагил, считая, что «настоящий центр общественной жизни уезда находится именно здесь».



Василий Дмитриевич Белов (фото неизв. авт., 1881 г.)

(общ. достояние)



Забегая вперёд, отметим, что вплоть до 1882 года уездная земская управа действительно находилась не в Верхотурье, а в Нижнем Тагиле.

Доподлинно неизвестно, сколько денег пожертвовал каждый из местных купцов на постройку этого здания, как неизвестно и имя архитектора, предложившего окончательный проект Земского дома, но при его проектировании были учтены все пожелания членов уездного земского собрания.

Что же находилось в Земском доме? Известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов в 1970-х годах вспоминал:

«Здесь собирались члены местной земской управы, решались земские дела Тагила, в ведении которого были земские больницы, земские школы, народные библиотеки и ветеринарная амбулатория. В здании находились ямщина, служба по ремонту мостов и трактовых дорог, книжные склады для библиотек и школ, опорно-случной пункт чистокровной тагильской породы крупного рогатого скота, прокатный пункт сельскохозяйственных машин и инвентаря, склад элитных семян злаков, а также суд и тюрьма предварительного заключения, призывной пункт, а позднее — телефон общественного пользования...»



Земский дом Верхотурского уездного земства (выделен рамкой) на фото 1920-х гг.

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Aksjonovskoe-podvore.-kopija.jpg)



Впервые нижнетагильский Земский дом прославился в 1905 году, когда сюда были заключены под стражу лидеры стачкома рабочих-железнодорожников Бессонов, Пикликевич и Каменский, а сутки спустя возмущённые рабочие тагильских заводов освободили их, разогнав охрану. После этого окна первого этажа здания были забраны решётками, а околоточные и городовые, проявившие трусость, были уволены. Освобождённых вскоре снова арестовали, однако реальные сроки получили только Бессонов и Пикликевич. Третий стачкомовец — Василий Каменский — был переведён под домашний арест по болезни и бежал в Севастополь. Там он познакомился с Давидом и Николаем Бурлюками, Маяковским, Хлебниковым, сам начал писать стихи, увлёкся воздухоплаванием и стал авиатором — не менее известным, чем Сергей Уточкин.



Василий Каменский на аэроплане Этриха (фото неизв. авт., 1912 г.)

(https://cont.ws/uploads/pic/2019/12/Screenshot%20%28244%29.png)



После Октябрьской революции Василий Каменский занялся литературой. Он писал стихи, статьи, сотрудничал с несколькими газетами, написал либретто к опере «Емельян Пугачёв», поэмы «Ермак Тимофеевич» и «Чкалов», мемуары в прозе «Жизнь с Маяковским», а в годы войны писал тексты к военным песням. В Нижний Тагил — город своей революционной юности — Василий Васильевич приезжал несколько раз и в составе концертных бригад, и с лекциями о поэтах Серебряного века.



В. В. Каменский (фото неизв. авт., 1920-е гг.)

(https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/3/153/491/153491113_FOTO_1920e_Kamenskiy_.jpg)



Больше скандалов с Земским домом не случалось, а перемены в его судьбе начались в 1919 году, когда взявшие власть большевики столкнулись с проблемой острого дефицита каменных зданий для размещения городских служб. Всем известно, что здание Главного правления заводов стало местом заседаний городского совета, реквизированные купеческие дома передавались различным службам и советским учреждениям. Земский дом не стал исключением. Что только не размещали в стенах здания в советское время! Отдел внутренних дел, призывной пункт РККА, фельдшерскую школу, кожно-венерологический диспансер...



Кожно-венерологический диспансер в здании бывшего Земского дома (фото неизв. авт., 1940-е гг.)

(http://photos.wikimapia.org/p/00/01/70/70/97_big.jpg)



В 1974 году в здании на Уральской, 8 начались проблемы, связанные с износом материалов. Их решали в спешном порядке, хотя специалисты настойчиво твердили о том, что столетнее здание нуждается в капитальном ремонте, а ещё лучше — в реставрации. Наконец, в 1979 году бывший Земский дом опустел. В горисполкоме заговорили о том, что здание, представляющее «большую историческую ценность как объект, связанный с революционным движением пролетариата», будет отреставрировано и его передадут либо городской библиотеке, либо краеведческому музею. Заговорили тогда и о превращении улицы Уральской в «историческую зону».

Но на деле всё оказалось куда сложнее, чем на словах. Реставрационно-восстановительные работы затягивались — то по причине нехватки материалов, то по причине отсутствия денег. Здание ветшало всё сильнее и сильнее, медленно, но верно разрушаясь. В 1990-х о восстановлении памятника истории и архитектуры XIX века вообще перестали говорить, а само здание прозвали тагильским Колизеем.



Здание бывшего Земского дома на ул. Уральской, 8 (фото: Н. Антонов, 2013 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



Бывший Земский дом и поныне являет собой удручающее зрелище. Всё, что сделали городские власти, — обнесли «заброшку» забором, чтобы асоциальные элементы не устраивали внутри дома свои банкеты. Раз или два в год тагильские средства массовой информации вспоминают о Земском доме, тщетно взывая к представителям городской администрации и задавая один и тот же вопрос: «Когда же будет восстановлен объект культурного наследия?»



Тагильский Колизей (фото: Toshishiro, 2014 г.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia)



Тем временем специалисты считают, что восстановить здание своими силами город не сможет: в его бюджете просто нет лишних 200–300 миллионов рублей. И Земский дом, если не снесут, просто оставят потихоньку «умирать» в стороне от «Малахитовой линии»...



(http://historyntagil.ru/images3/339.jpg)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»