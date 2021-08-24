Тагильская заброшка на Уральской: умирающий Земский дом 

Кто-то называет это здание тагильским Колизеем, кто-то — памятником равнодушного отношения тагильчан к истории своего города, а кто-то просто не понимает, почему эти развалины до сих пор не снесли, и удивляется, что они являются историко-архитектурным памятником регионального значения и объектом культурного наследия, занесённым в областной реестр под № 64. Когда-то, ещё в середине 1980-х, дом № 8 на улице Уральской значился в туристических справочниках не только как Земский дом, но и как здание, связанное с революционными событиями на Урале в 1905 году.
История Земского дома началась в 1864 году, когда в результате земской реформы в России были образованы выборные органы местного самоуправления, получившие название «земства». Реформа проводилась не повсеместно и не одновременно, но к концу 1870-х годов земства были введены в 34 губерниях из 43. В Пермской губернии земская реформа началась в 1870 году, а в 1871-м уже было открыто отделение Верхотурского уездного земства в Нижнетагильском округе. Первоначально оно располагалось в небольшом домике в Балыковском переулке. Места там было катастрофически мало, и земские службы были вынуждены арендовать помещения в домах тагильских купцов. Тагильское купечество и стало главным инвестором постройки большого Земского дома в Нижнетагильском заводском посёлке.
Организовал тагильских коммерсантов на это тогдашний глава земской управы Верхотурского уезда Василий Дмитриевич Белов — коренной тагильчанин и младший сын демидовского «управляющего финансовой частью» Д. В. Белова. Более того, Василий Дмитриевич предложил перевести земскую управу из Верхотурья в Нижний Тагил, считая, что «настоящий центр общественной жизни уезда находится именно здесь».
Забегая вперёд, отметим, что вплоть до 1882 года уездная земская управа действительно находилась не в Верхотурье, а в Нижнем Тагиле.
Доподлинно неизвестно, сколько денег пожертвовал каждый из местных купцов на постройку этого здания, как неизвестно и имя архитектора, предложившего окончательный проект Земского дома, но при его проектировании были учтены все пожелания членов уездного земского собрания.
Что же находилось в Земском доме? Известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов в 1970-х годах вспоминал:
«Здесь собирались члены местной земской управы, решались земские дела Тагила, в ведении которого были земские больницы, земские школы, народные библиотеки и ветеринарная амбулатория. В здании находились ямщина, служба по ремонту мостов и трактовых дорог, книжные склады для библиотек и школ, опорно-случной пункт чистокровной тагильской породы крупного рогатого скота, прокатный пункт сельскохозяйственных машин и инвентаря, склад элитных семян злаков, а также суд и тюрьма предварительного заключения, призывной пункт, а позднее — телефон общественного пользования...»
Впервые нижнетагильский Земский дом прославился в 1905 году, когда сюда были заключены под стражу лидеры стачкома рабочих-железнодорожников Бессонов, Пикликевич и Каменский, а сутки спустя возмущённые рабочие тагильских заводов освободили их, разогнав охрану. После этого окна первого этажа здания были забраны решётками, а околоточные и городовые, проявившие трусость, были уволены. Освобождённых вскоре снова арестовали, однако реальные сроки получили только Бессонов и Пикликевич. Третий стачкомовец — Василий Каменский — был переведён под домашний арест по болезни и бежал в Севастополь. Там он познакомился с Давидом и Николаем Бурлюками, Маяковским, Хлебниковым, сам начал писать стихи, увлёкся воздухоплаванием и стал авиатором — не менее известным, чем Сергей Уточкин.
После Октябрьской революции Василий Каменский занялся литературой. Он писал стихи, статьи, сотрудничал с несколькими газетами, написал либретто к опере «Емельян Пугачёв», поэмы «Ермак Тимофеевич» и «Чкалов», мемуары в прозе «Жизнь с Маяковским», а в годы войны писал тексты к военным песням. В Нижний Тагил — город своей революционной юности — Василий Васильевич приезжал несколько раз и в составе концертных бригад, и с лекциями о поэтах Серебряного века.
Больше скандалов с Земским домом не случалось, а перемены в его судьбе начались в 1919 году, когда взявшие власть большевики столкнулись с проблемой острого дефицита каменных зданий для размещения городских служб. Всем известно, что здание Главного правления заводов стало местом заседаний городского совета, реквизированные купеческие дома передавались различным службам и советским учреждениям. Земский дом не стал исключением. Что только не размещали в стенах здания в советское время! Отдел внутренних дел, призывной пункт РККА, фельдшерскую школу, кожно-венерологический диспансер...
В 1974 году в здании на Уральской, 8 начались проблемы, связанные с износом материалов. Их решали в спешном порядке, хотя специалисты настойчиво твердили о том, что столетнее здание нуждается в капитальном ремонте, а ещё лучше — в реставрации. Наконец, в 1979 году бывший Земский дом опустел. В горисполкоме заговорили о том, что здание, представляющее «большую историческую ценность как объект, связанный с революционным движением пролетариата», будет отреставрировано и его передадут либо городской библиотеке, либо краеведческому музею. Заговорили тогда и о превращении улицы Уральской в «историческую зону».
Но на деле всё оказалось куда сложнее, чем на словах. Реставрационно-восстановительные работы затягивались — то по причине нехватки материалов, то по причине отсутствия денег. Здание ветшало всё сильнее и сильнее, медленно, но верно разрушаясь. В 1990-х о восстановлении памятника истории и архитектуры XIX века вообще перестали говорить, а само здание прозвали тагильским Колизеем.
Бывший Земский дом и поныне являет собой удручающее зрелище. Всё, что сделали городские власти, — обнесли «заброшку» забором, чтобы асоциальные элементы не устраивали внутри дома свои банкеты. Раз или два в год тагильские средства массовой информации вспоминают о Земском доме, тщетно взывая к представителям городской администрации и задавая один и тот же вопрос: «Когда же будет восстановлен объект культурного наследия?»
Тем временем специалисты считают, что восстановить здание своими силами город не сможет: в его бюджете просто нет лишних 200–300 миллионов рублей. И Земский дом, если не снесут, просто оставят потихоньку «умирать» в стороне от «Малахитовой линии»...
(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»