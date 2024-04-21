Здание горкома ВЛКСМ, построенное как бытовой комбинат по уникальному проекту, но так и не ставшее объектом культурного наследия. Проспект Ленина. Часть 2

На проспекте Ленина есть немало интересных объектов, к виду которых тагильчане давно привыкли, но об их истории вряд ли смогут много рассказать. Например, здание бывшего горкома ВЛКСМ (Ленина, 28а). Этот объект настолько гармонично вписался в общий вид проспекта, что ныне воспринимается совершенно естественно. Но спросите прохожих, когда было построено это здание, кто его строил, что за проект использовался, и вряд ли вы получите правильный ответ. В большинстве случаев вам скажут, что здание возведено в 1980-х годах, а строил его, «как и всё в Тагиле», трест «Тагилстрой».

Строительство здания ГК ВЛКСМ (фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/1dd/bdja51v615eo36ozrc322q3iqv719pkp.jpg)

История дома № 28а на проспекте Ленина началась в конце 1967 года, когда комсомольский актив города на встрече с ответственными работниками горкома и обкома партии предложил построить в центре Ленинского района здание городского комитета комсомола. Надо сказать, что вопрос этот уже давно всплывал в кулуарах городской власти: ведь горком ВЛКСМ аж с 1920-х годов не имел своего отдельного помещения, обычно занимая две-три комнаты либо в горкоме партии, либо в горисполкоме.

Предложение комсомольцев старшие товарищи поддержали. Было решено разработать проект современного здания «в духе времени», не прибегая к использованию типовых проектов. Такую задачу городские власти поставили перед архитекторами и проектировщиками Нижнетагильского отделения треста «Свердловскгражданпроект». Был определён участок для строительства, а все строительные работы было поручено произвести отделу капитального строительства (ОКС) Высокогорского рудоуправления.

Однако в скором времени возникла проблема, которая поначалу показалась непреодолимой. Дело в том, что все здания райкомов и горкомов партии и ВЛКСМ должны были пройти согласование в областном комитете КПСС, а там категорически настаивали на использовании типовых проектов, ни один из которых не подходил для выделенного места. Споры в обкоме партии продолжались некоторое время, пока выход из положения не нашёл директор Высокогорского рудоуправления Сергей Иванович Николаев — известный мастер компромиссов и выверенных решений. На одном из заседаний исполкома он предложил провести будущее здание в документах как комбинат бытового обслуживания. С предложением согласились и разработку проекта поручили молодому тагильскому архитектору Якову Абрамовичу Могилевскому.

Архитектор учёл пожелания комсомольцев. В проекте здания появились просторный вестибюль, вместительный конференц-зал, светлые кабинеты. Он же предложил известному тагильскому скульптору Виталию Стеканову оформить фасад здания, выходящий на проспект Ленина.

Барельеф над входной группой здания ГК ВЛКСМ, автор В. И. Стеканов

(фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/9d3/k2l22o4cknx7zaeq72zxnbj567ev07tj.jpg)

Когда проект был утверждён, началось строительство, которое поручили ОКСу Высокогорского рудоуправления. Для помощи строителям комсомольцы Нижнего Тагила создали несколько бригад. Особенно массовыми были выходы на стройку в выходные дни. В 1971 году строительство было закончено. Оставалось сдать объект специальной комиссии, в состав которой входили ответственные работники обкома партии. Сдача прошла без замечаний, а через день в газете «Вечерний Свердловск» появилась заметка, где сообщалось: «В Нижнем Тагиле завершено строительство комбината бытового обслуживания. Новое современное здание из стекла и бетона в ближайшее время распахнёт свои двери для жителей города. Тагильчане, следуя курсом XXIII съезда КПСС, последовательно претворяют его решения в жизнь!»

Вид на здание ГК ВЛКСМ (фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/40b/567xcpgwy5sff2ykot8oqzeja1wyh2o8.jpg)

Интерьер здания производил неизгладимое впечатление на тех, кому предстояло в нём работать. Просторные светлые помещения, футуристического вида фойе и вестибюль, рельефные потолки и необычного вида люстры и светильники. Прибывшие на очередную отчётно-выборную конференцию представители обкомов ВЛКСМ и партии были в лёгком шоке от нового здания тагильской комсомолии. Городские власти сразу объяснили гостям, что здание, предназначавшееся под комбинат бытового обслуживания, не во всём соответствовало требованиям Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, поэтому было принято решение передать его комсомольцам.

Кабинет 1-го секретаря ГК ВЛКСМ (фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/76d/p5hp61o6fs1l49ozoi0uzqhueuupcw9v.jpg) Конференц-зал ГК ВЛКСМ (фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/64f/5izc73tx9a8n1egnzgme8clzg2oxke2i.jpg) Вестибюль ГК ВЛКСМ (фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/9d9/9tyzvgxh14pjtq57fvjivwbic4oi1vjl.jpg)

Через несколько лет кто-то из работников горкома ВЛКСМ во время поездки на УВЗ обратил внимание на голубые ели, которые росли у здания заводоуправления предприятия. Их привёз директор завода Иван Васильевич Окунев из единственного в СССР питомника голубых елей совхоза «Декоративные растения» в Нальчике, где директором был известный в стране селекционер Иван Порфирьевич Ковтуненко. Тагильские комсомольцы решили высадить у здания горкома ВЛКСМ пять таких ёлочек — по числу тагильчан-комсомольцев Героев Советского Союза. Специалисты-ботаники отговаривали комсомольцев, утверждали, что голубые ели очень капризные и не выживут в суровом уральском климате. Тем не менее пять саженцев были привезены в Нижний Тагил и высажены перед зданием горкома комсомола. Ко всеобщему удивлению, все они прижились на новом месте — сказалась забота работников горкома, которые ухаживали за саженцами. Очевидно, положительную роль сыграла и близость теплотрассы. Ёлочки стали настоящей достопримечательностью проспекта Ленина.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://историятагила.рф/images/233.jpg)

Правда, несколько лет спустя история голубых елей у здания горкома комсомола обрела драматическую окраску. В канун новогодних праздников кто-то срубил одно деревце. На его место высадили другую ель, но уже обычную. Через некоторое время вандалы срубили ещё одну ель. Её тоже заменили обычной уральской ёлкой. Пока новые саженцы были маленькими, никто не замечал подмены. Но обычная ель растёт быстрее голубой, и через несколько лет разница стала бросаться в глаза.

После упразднения комсомола в здании на проспекте Ленина, 28а разместились туристическое бюро «Спутник», комитет по делам молодёжи администрации города и телекомпания «Телекон».

В 2015-м здание выставили на аукцион и его купил некий индивидуальный предприниматель, который сразу заявил, что намерен сделать глобальную реконструкцию, создать торгово-офисный центр и передать площади арендаторам. Первым делом новый владелец здания вырубил ёлки. По словам предпринимателя, они мешали подведению к зданию электрокабеля и горячей воды. По городу прокатилась волна возмущения. Кому-то удалось найти эскизы проекта реконструкции бывшего горкома комсомола, которые были заказаны одному из дизайн-бюро Екатеринбурга. Согласно этим эскизам, здание должно было лишиться барельефа над входом, витринных окон и надстроено двумя этажами. Неравнодушные к истории Нижнего Тагила горожане обратились в мэрию, и работы были приостановлены, а затем и вовсе прекращены.

В 2022 году здание бывшего ГК ВЛКСМ сменило собственника. Новый владелец отказался от какой-либо коренной реконструкции. Он отремонтировал фасады, сохранив барельеф входной группы, и открыл здесь торгово-развлекательный центр.

Фото неизв. автора из архивов НТМЗ-ГУ/ фрагмент ориг. изображения

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/781/d7do5cidpaz8lnksij0guirrpbhmc1kx.jpg)

Можно ли было избежать превращения вполне себе исторического здания в очередную торговую точку? Безусловно, можно. Причём для этого имелось несколько путей. Администрация города могла инициировать признание здания объектом культурного наследия — бывший горком ВЛКСМ подходил по всем параметрам и мог получить статус ОКН. Но никто не стал этим заниматься.

Администрация также могла отдать здание под муниципальный медиахолдинг, разговоры о создании которого ведутся много лет. Бывший горком комсомола мог объединить под своей крышей и муниципальное телевидение, и городское радио (избавиться от которого никак нельзя, так как проводное радио является основным средством оповещения населения по линии ГО и ЧС), и редакцию газеты «Тагильский рабочий», и рекламное агентство. Но и этого не было сделано. Возможно, когда-нибудь отношение городских властей к историческим объектам на территории Нижнего Тагила изменится в лучшую сторону. Хотелось бы в это верить.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»