«Тагильская Мадонна» вернулась домой. Увидеть главный художественный шедевр Нижнего Тагила можно уже сегодня

«Тагильская Мадонна» накануне вернулась в Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Более трёх месяцев картина, приписываемая кисти Рафаэля Санти, находилась на выставке в Эрмитаже. И сегодня тагильчане вновь могут увидеть 500-летнее произведение.

Выставка «Линия Рафаэля», посвящённая 500-летию со дня смерти итальянского живописца, открылась в начале декабря в Эрмитаже. Компания у «Тагильской Мадонны» была прекрасная — в экспозиции были показаны произведения Рафаэля из музеев России, Великобритании, а также работы знаменитых художников, использовавших рафаэлевские сюжеты в своих картинах.

Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже

«Выставка прошла хорошо. Мы получили много хороших отзывов. Вчера в Нижний Тагил приехал бронированный фургон, мы проверили сохранность картины. На выставке прозвучали слова о том, что “Тагильская Мадонна” является сокровищем Свердловской области, и это действительно так», — рассказала «Афише МС» директор Нижнетагильского музея искусств Марина Агеева.

«Тагильская Мадонна» объездила два десятка городов от Калининграда до Сахалина, но она впервые была показана в Государственном Эрмитаже. Столичные искусствоведы до сих пор не признали её подлинником. В тагильском музее надеются, что ситуация может измениться.

Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже Главный шедевр Нижнего Тагила на выставке в Эрмитаже