Тагил монументальный. Фонтан «Каменный цветок»

Когда речь заходит о произведениях монументального искусства, расположенных на улицах и площадях Нижнего Тагила, рано или поздно вспоминают о фонтане «Каменный цветок», который являлся достопримечательностью нашего города, но был утрачен несколько лет назад. Здесь необходимо уточнить, какой именно фонтан имеется в виду. Просто потому, что фонтанов, носящих официальное название «Каменный цветок», в Нижнем Тагиле было три. Два из них действительно утрачены в разные годы.

История первого «Каменного цветка» началась в 30-х годах прошлого века, когда в Комсомольском сквере было решено установить фонтан. Поначалу в его центре находилась парковая скульптура, изображающая некое существо. Кто-то считал его русалкой, кто-то — героем популярного фантастического романа Александра Беляева «Человек-амфибия» (12+) Ихтиандром. Но это был ещё не «Каменный цветок».

Фото В. Самойлова, скан открытки изд. «Союзфото» / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//image-18.jpg) Фото В. Самойлова, скан открытки изд. «Союзфото» / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Nizhnij-Tagil.-Gorodskoj-skver.-ChB-Fotootkrytka-sojuzfoto-tirazh-5000-Sojuzfoto.-2.jpg)

В 1951 году фигуру в центре фонтана было решено заменить. Тогда по всей Свердловской области началась кампания по увековечиванию имени Павла Петровича Бажова и в Нижнетагильском горисполкоме посчитали, что Каменный цветок в центре фонтана, установленного в главном городском сквере, в полной мере отвечает целям мемориальных мероприятий. Не то русалка, не то Ихтиандр были демонтированы, и в центре чаши фонтана появился Каменный цветок. Изготовили его учащиеся Уральского училища прикладного искусства под руководством преподавателя В. Н. Горохова. Пережив несколько реставраций, это цветок до сих пор украшает фонтан в Комсомольском сквере.

Фото неизв. автора, скан открытки изд. «Советская Россия» / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Fontan-Kamennyj-cvetok..jpg) Фото М. Воробьёва и Н. Меньшикова, 1957 г., скан открытки изд. «Новый путь» / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Nizhnij-Tagil-Skver-Pionerov.-Foto-M.-Vorobjova-i-N.-Menshikova.-1957-god.-Izd.-artel-Novyj-Put-Tir.-3105.-600-800.jpg) Фото Ильи Колесова, 2015 г. / фрагмент ориг. изображения (http://kniga.tagillib.ru/upload/iblock/f98/05_Kolesov-Ilya.jpg)

Второй «Каменный цветок» появился на Тагилстрое, в Парке культуры и отдыха НТМЗ/НТМК.

Но и здесь сначала центр фонтана украшала парковая скульптура, изображавшая группу детей. Скульптура, изготовленная из гипса и цемента, за 10–12 лет пришла в негодность, приобрела непрезентабельный вид, и руководство металлургического комбината распорядилось убрать её.

Некоторое время фонтан в ПКиО НТМК имел скромный вид, хотя на его популярности это никак не сказалось: он по-прежнему оставался одним из самых любимых мест в парке и у детей, и у взрослых. Каменный цветок появился в фонтане в первой половине 1960-х.

В Парке культуры и отдыха НТМЗ (фото Н. Бурашникова, 1952 г., скан газетной стр. / фрагмент ориг. изображения) (https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRDlxWqfC8StunqgyignSl7A) Фото: Чернихович, 1960–1961 гг., из архива И. Аминова / фрагмент ориг. изображения (https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRDLaPUAyeFtOUA_qfNgZFgg&fn=w_612) Фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения (https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/484/923_0_2/484af7e0489da434b7627ffb8ce4075d.jpg)

В постперестроечный период Парк культуры металлургов пришёл в упадок, и когда в нём наконец начали наводить порядок, цветок в центре фонтана являл собой жалкое зрелище. Специалисты утверждают, что его можно было отреставрировать или в крайнем случае заменить репликой, но руководство НТМК и Дворца культуры решило иначе, и на месте всеми любимого фонтана была сооружена некая «инсталляция», об эстетической и художественной ценности которой говорить не приходится по причине отсутствия предмета разговора.



Фото Игоря Аминова, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/DSC08357-min-768x576-7.jpg)



Наконец, третий и, пожалуй, самый известный фонтан «Каменный цветок» был построен в Нижнем Тагиле в самом конце 1970-х годов на площади в конце спуска от Театральной площади к городской набережной. Фонтан появился благодаря настойчивости известного и в городе, и за его пределами скульптора-монументалиста Ивана Яковлевича Боголюбова. В основу проекта скульптор поставил смысловую перекличку с памятником Черепановым, от которого начинался спуск к набережной. Центральной фигурой фонтана должен был стать Каменный цветок, на лепестках которого Иван Яковлевич предлагал поместить изображения известных людей, прославивших Нижний Тагил в веках. Среди них — механик Кузнецов, изобретатель велосипеда Артамонов, гидротехник Ушков, художник Дубасников и некоторые другие.

Фото: Toshishiro / фрагмент ориг. изображения (https://img-fotki.yandex.ru/get/131894/257007287.1f/0_191a95_cd92b3b1_XL.jpg) Фото: Toshishiro / фрагмент ориг. изображения (https://img-fotki.yandex.ru/get/109344/257007287.1f/0_191a94_18520d81_XL.jpg)

Иван Яковлевич Боголюбов родился 7 ноября 1934 года в городе Лысьва Пермской области. По окончании школы в посёлке Октябрьском некоторое время работал кузнецом. Однако стремление к прекрасному привело его к решению сменить профессию и посвятить свою жизнь искусству. В 1957 году он приехал в Нижний Тагил и поступил в Уральское училище прикладного искусства на отделение художественной обработки металла. После окончания учёбы в 1961 году молодой специалист остался преподавать в этом же училище и посвятил педагогической деятельности 15 лет.



Иван Яковлевич Боголюбов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://admkochevo.ru/upload/versions/16140/98430/1_cr.jpg)



В 1967 году Боголюбова приняли в члены Союза художников, и он сразу включился в большую работу: совместно со скульптором Виталием Стекановым и архитекторами Д. С. Поповым и А. И. Обуховым создал проект мемориала на площади Славы в Дзержинском районе. В 1970 году изготовил рельеф памяти доктора медицины Рудановского в Нижнетагильском медучилище, а в течение следующих четырёх лет занимался оформлением общественных зданий в городе. Среди его работ — оформление нового магазина «Малахит», гостиницы «Тагил», профилактория на Ленёвке и здания горкома комсомола. В 1975 году по его проекту был возведён памятник «Крылатым воинам» в селе Покровское-1 (Сокол).



Памятник в с. Покровское-1 (фото Н. Ханжина / фрагмент ориг. изображения)



В 1978 году Боголюбов создаёт памятник красногвардейцам 1918 года в посёлке Горбуново. Среди его значимых работ также оформление Дома политического просвещения (ныне — здание филармонии) (1985), памятник Феликсу Дзержинскому на проспекте Вагоностроителей (1989), памятник «народному директору» «Уралвагонзавода» И. В. Окуневу (2011). Скульптор принимал участие в городских, областных, республиканских и всесоюзных художественных выставках с 1958 по 2009 год.

В числе нереализованных идей Боголюбова — памятники Д. Н. Мамину-Сибиряку и К. К. Ушкову.

Нереализованным остался и его проект памятника «Жертвам политических репрессий» на берегу реки Тагил.



Иван Боголюбов на месте, выделенном для памятника «Жертвам политических репрессий»

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/046.jpg)



На фоне его деятельности как художника-монументалиста практически незамеченным остался талант Ивана Яковлевича как медальера. Боголюбов в совершенстве владел техникой бронзового литья и отливал свои медали самостоятельно, часто не вынося их за пределы своей мастерской. Тем не менее известны серии его медалей «Замечательные люди Нижнего Тагила» (1972–1977), «Изобретатели Тагила» (1984–1998) и некоторые другие.

В 2002 году Иван Яковлевич Боголюбов был награждён медалью «За заслуги перед Отечеством и казачеством» II степени, а в 2004 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России».

Боголюбов ушёл из жизни 1 августа 2014 года.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://artmnt.ru/siteimages/5686987Bogolubov.jpg)



Но вернёмся к истории появления последнего тагильского «Каменного цветка».

Началась она с необычной для 1970-х годов идеи, высказанной кем-то на заседании горисполкома: построить в центре города цветомузыкальный фонтан. Фонтан замышлялся таким образом, чтобы он мог работать с музыкой тех композиторов, которые писали «музыку в цвете», как, например, Скрябин или Чюрлёнис. На тот момент подобного чуда не было ни в Свердловске, ни в Москве. Нет, фонтаны с динамической подсветкой, конечно, уже существовали, но цветомузыкальные работали только за границей. Довольно быстро был выбран проект самого фонтана: им стала разработка Ивана Яковлевича Боголюбова, которая не вызвала принципиальных возражений ни у кого, кроме некоторых научных сотрудников историко-краеведческого музея, считавших персону изобретателя велосипеда Артамонова «неясной» и даже «выдуманной».



Фото: Глеб Викторов / фрагмент ориг. изображения

(https://im3.turbina.ru/photos.4/5/3/3/5/9/2995335/big.photo/Nebolshaya-poezdka-v-Nizhni.jpg)



Но кроме художественной части проекта, необходимо было выполнить и техническую часть, что было самым сложным. К работе были привлечены специалисты по автоматике и гидравлике. В фонтане планировалось установить девять гидросистем, под каждой струёй должен был быть расположен авиационный прожектор, а перед ним должен был меняться тот цветовой фильтр, который бы соответствовал данному звуку в данной музыке.

Однако в ходе строительства проект пришлось не раз корректировать в сторону упрощения. Так, вместо авиационных прожекторов поставили театральные, громоздкая система автоматики никак не хотела управляться звуком, гидравлические системы тоже не справлялись с возложенными на них задачами. В конце концов цвето- и гидромузыкальную часть заменили неким устройством, построенным на элементах «логика». Это была даже не светодинамическая система: теперь цветные фильтры просто вращались перед прожекторами, которые загорались и гасли по двум-трём фиксированным программам. Высота и сила струй воды тоже не зависели от музыки.

Любопытно, что городские дома пионеров предлагали строителям фонтана несколько простых и сравнительно дешёвых устройств, которые вполне могли бы справиться с реализацией идеи. Но все эти проекты были проигнорированы.

Так или иначе, но в июле 1979 года создание цветомузыкального фонтана было завершено и начались его ходовые испытания, а затем состоялось и открытие. Первое время фонтан работал круглосуточно, что, безусловно, сказалось на состоянии оборудования. Пошли поломки, но до окончания советской эпохи он худо-бедно работал. А потом начались проблемы. Сначала решили отказаться от музыки (по официальной версии, из-за близости роддома), потом от света — дорого. Отсутствие музыки и света сделало бесполезной и гидросистему. В период 1990-х фонтан не работал по несколько недель.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://fototerra.ru/photo/Russia/Nizhnij-Tagil/large-98905.jpg)



Так продолжалось до 2013 года, когда спуск к набережной было решено реконструировать, а заодно и переименовать в Театральный сквер. Полёт мысли авторов проекта реконструкции был лёгок, неудержим, но не отличался изысканным вкусом. И фонтан решили демонтировать, а на его месте построить «более современный и, наконец, цветомузыкальный», как заявил тогдашний мэр города.



Фонтан «Каменный цветок» накануне демонтажа (фото Николая Антонова, 2013 г./ фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/972.jpg)



«Каменный цветок» Ивана Яковлевича Боголюбова демонтировали, а на его месте построили не всем понятное сооружение, извергающее воду и подсвечивающее струи в тёмное время суток. Но всё же тагильчанам новый фонтан понравился.



Фото Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения

(http://kniga.tagillib.ru/upload/resize_cache/iblock/870/1024_760_0/04_Kolesov-Ilya.jpg)



Судьба оригинального «Каменного цветка» не совсем ясна. По официальной информации, он лежит где-то на территории завода-музея. Что с ним делать, никто не знает. Некоторые утверждают, что произведение монументального искусства серьёзно повреждено и его хотят уничтожить.

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»