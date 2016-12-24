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25 Дек 2016 22:10 | Метки: Новости

Свердловский губернатор отменил все праздничные мероприятия в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе ТУ-154 и поручил отменить все официальные развлекательные и праздничные мероприятия в регионе в день общенационального траура 26 декабря. Политик отметил, что единственное исключение может быть сделано в отношении ёлок для маленьких детей, сообщает департамент информационной политики главы региона.

Напомним, сегодня, 25 декабря, потерпел крушение самолёт ТУ-154 Министерства обороны РФ, который летел в Сирию. Самолёт пропал с радаров утром в районе Сочи. Его обломки позже нашли в 1,5 км от побережья в Чёрном море. На борту лайнера находились 92 человека, из них восемь членов экипажа, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов – съёмочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Все они следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию для того, чтобы поздравить российских лётчиков с наступающими новогодними праздниками. Известно, что на борту находился художественный руководитель хора имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). По данным фонда, она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. АН «Между строк» собрало реакцию коллег и друзей Доктора Лизы на новость о её гибели.

Полный список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера, опубликован на сайте Минобороны.

Сейчас в районе катастрофы ведётся поисково-спасательная операция. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил на заседании правительственной комиссии, что сведений о выживших в результате падения самолёта ТУ-154 в Чёрном море пока нет.

«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», – цитирует Соколова «Интерфакс».

По данным ТАСС, в Сочи уже начали прибывать родственники погибших. Первых родственников из Москвы встретили в аэропорту психологи МЧС и представители властей города. После на автобусах в сопровождении машин скорой помощи их отвезли в санаторий Минобороны. Максим Соколов попросил родственников погибших не приезжать в Сочи, а отправиться в столицу, так как именно там будут проводиться все генетические экспертизы, связанные с опознанием.

Сотни жителей провозглашённой Донецкой народной республики вышли на траурный митинг в память о погибших при крушении российского самолёта, сообщает Донецкое агентство новостей. У здания городской администрации установлен стенд с фамилиями пассажиров. Жители несут к нему цветы и зажигают свечи. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков съязвил по поводу крушения самолёта Минобороны России над Чёрным морем. На своей странице в Facebook он написал, что на Украине радуются гибели российских граждан, и предложил отнести к посольству России бутылку «Боярышника».

Москвичи несут цветы к телецентру «Останкино», к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в Земледельческом переулке и к фонду «Справедливая помощь».

В качестве приоритетной версии крушения ТУ-154 рассматривается «техническая неисправность», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Рухнувший лайнер был 1983 года выпуска. Последний раз он ремонтировался в декабре 2014 года, а в сентябре 2016 года прошёл плановое обслуживание. Ошибка пилотов, по словам собеседника издания, «маловероятна», так как они имели «большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налёт часов». Потерпевшим крушение ТУ-154 управлял лётчик первого класса Роман Волков. Кроме того, условия погоды в районе крушения также были «благоприятными для выполнения полёта».

Между тем сочинские военные следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил полёта. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, сейчас они изымают предполётную документацию и допрашивают руководителей полётов, а также техперсонал, который имел отношение к подготовке самолёта к вылету и дозаправке.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров полностью исключил версию теракта, однако её не сбрасывают со счетов другие.

«Есть основания предполагать, что на борту ТУ-154 произошёл взрыв, – цитирует Life авиационного эксперта Сергея Крутоусова. – В подтверждение этой страшной версии свидетельствуют большой радиус разброса обломков – более километра – и внезапность случившегося. Пилоты не успели выйти на связь с диспетчерами аэропорта».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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