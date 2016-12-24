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25 Дек 2016 16:25 | Метки: Новости, происшествия, общество

«Такие раз в тысячу лет рождаются». Реакция коллег и друзей на гибель Доктора Лизы в авиакатастрофе под Сочи

Сегодня стало известно, что в авиакатастрофе над Чёрным морем погибла член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка. По данным СМИ, она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

54-летняя правозащитница получила широкую известность в 2009 году, после выхода в свет фильма  Елены Погребижской «Доктор Лиза». Выпускница  2-го Московскогогосударственного мединститути им. Н. И. Пирогова в 2007 году основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», оказывающий материальную и медицинскую поддержку больным онкологией. В ноябре 2012 года вошла состав Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Во время вооружённого конфликта на востоке Украины оказывала помощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. После начала вооружённого конфликта в Сирии в 2015 году Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии.

О том, что в момент крушения Глинка находилась на борту самолёта подтвердил её муж - американский адвокат русского происхождения Глеб Глинка. Известно, что супруги имели троих сыновей (два родных и один приёмный – прим.ред.), которые проживают в США.

В Свердловской области Елизавета Глинка продвигала идею хосписов для онкобольных. В интервью порталу E1.ru мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своём опыте работы с Доктором Лизой.

«Мы с ней много работали: она помогала нам даже тушить здесь лесные пожары, по детским проектам сотрудничали. Лиза за меня заступалась, когда в тюрьму хотели посадить. В своё время мы с ней убедили губернатора Мишарина в том, что в Свердловской области необходимо открыть хоспис (речь о заведении на 25 коек, которое появилось в Верх-Нейвинском. – прим. ред.). Александр Сергеевич тогда пообещал это сделать и выполнил. При всех своих "минусах" он всегда держал слово. Нам удалось собрать на это дело 2 миллиона рублей, но там они не пригодились. В итоге потратили их на хоспис в Екатеринбурге. Она часто к нам сюда приезжала. В последний раз отправили ей десяток колясок для детей-инвалидов. Возможно, она их в Сирию и повезла. В каждой трудной ситуации можно было к ней обратиться. Лиза хорошая была. Она не была правозащитником – Лиза про другое. Она, даже когда работала с бомжами на Курском вокзале, всегда выезжала сама на место, могла перебинтовать, сделать какие-то процедуры. И, конечно, у неё в подвале на Пятницкой всегда была куча народа. Всегда кипела работа. Обычно же всем нравится заниматься маленькими детками. Она же занималась всеми, кто нуждался в помощи. Она хоть и была маленькая, но у неё была куча энергии. Она ничего не забывала. Очень серьёзная потеря. Мы с Лизой ровесники. Она была мне близким человеком».

«Абсолютно всем хватало места в её сердце и в её заботах - никакого не только страха, никакой мысли о себе - всё, я просто не могу ничего говорить. Это жуткое ужасное горе, невосполнимая потеря. Таких других нет. Такие раз в тысячу лет рождаются»,  - заявила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

«Это большая личная трагедия. Мы все Лизу очень любили, — рассказал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. — Лиза была чудом, была небесным посланием добродетели. Она спасала бездомных, она их одевала, она их кормила. Она оказывала паллиативную помощь безнадежно больным. Она с нами болталась по колоняим и СИЗО. А сколько часов мы с ней провели с Варей Карауловой, это жертвой борьбы с террорзмом. Это все далеко от медицины. Но это не было далеко от Лизы это была ее миссией, ее задачей на жизнь».


«Елизавета Глинка - гражданский активист, правозащитник и человек с большой буквы, с открытым сердцем и готовая прийти на помощь в любой ситуации. Она делала всё, как умела и понимала. Совсем недавно она получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Это большая потеря для всех нас. Скорбим», - сказал секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

В своём инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал:

«Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки. Одно желание - Услышать Ее голос. Значит она жива. Значит хоть кто то жив. Но нет. Ничего...
Мы виделись с Лизой неделю назад. И вот такая страшная новость... Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают как родных потеряли...»

8 декабря 2016 года Елизавета Глинка получила Государственную премию за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности. На вручении госнаграды Доктор Лиза произнесла речь.

Сегодня информационное агентство Ura.Ru опубликовало предположительно последнее интервью Елизаветы Глинки: «Редакция рассчитывала включить его в серию бесед с главными людьми 2016 года, но, к нашему глубокому сожалению, сегодня оно стало фактически завещанием Доктора Лизы общественности». 

Агентство новостей «Между строк»

Видео: Youtube

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