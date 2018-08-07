Свердловчанин продавал пермякам ложки и монеты, выдавая их за антиквариат

В Губахинский городской суд Пермского края передано уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого жителя Свердловской области, который обвиняется по статье «Мошенничество». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областного главка, в июне текущего года мужчина приехал в Губаху и, встретив на улице местного жителя, предложил ему приобрести у него якобы оригинальные российские монеты XVIII–XX веков и старинные ложки с визуальной имитацией чернения.

«При этом злоумышленник пояснил, что обнаружил “ценные” предметы в амбаре дома бабушки после её смерти, но вынужден их продать, потому что ему необходимы деньги на билет до Нижнего Тагила. Губахинец согласился и купил у него монеты на сумму 2500 рублей. Через некоторое время, используя эту же легенду, мужчина продал ложки и часть монет женщине на общую сумму 22 тысячи рублей», — пояснили в полиции.

Позже покупатели выяснили, что приобретённые ими столовые приборы никогда не производились в России, а монеты выполнены из латунно-цинкового сплава, не являются подлинными и, соответственно, не имеют никакой культурной, музейной, исторической и материальной ценности.

Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.