Суд взыскал с судебных приставов 230 тысяч рублей за испорченный отпуск тагильчанке и её сыну

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение в отношении Федеральной службы судебных приставов, которая не позволила тагильчанке Наталье с её несовершеннолетним сыном поехать в отпуск.

В феврале 2025 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении жительницы Нижнего Тагила Натальи и её несовершеннолетнего сына по взысканию задолженности по кредиту на сумму чуть более 70 тысяч рублей. Уже через неделю тагильчанка погасила задолженность, и деньги поступили на счёт службы судебных приставов.

В декабре прошлого года женщина запланировала заграничную поездку вместе с ребёнком. Однако при прохождении таможенного контроля в аэропорту Кольцово ей сообщили, что её сын не может вылететь из-за постановления судебных приставов. Наталья немедленно обратилась в органы принудительного исполнения, и в тот же день постановление об ограничении было отменено. Несмотря на быстрое разрешение проблемы, тагильчанка и её сын не смогли вылететь на отдых, так как их рейс к этому моменту уже ушёл.

Женщина обратилась в суд с иском к Федеральной службе судебных приставов с требованием о взыскании убытков в размере стоимости тура — 215 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда, причинённого несостоявшимся отдыхом.

Как установил суд, после погашения задолженности судебный пристав не только не принял мер по окончанию исполнительного производства, но и продолжал выносить постановления об ограничении права должников на выезд за пределы страны. При этом постановление в отношении Натальи было отменено вскоре после вынесения, а постановление в отношении её сына продолжало оставаться в силе. Исполнительное производство было окончено только в ноябре 2025 года — через девять месяцев после погашения задолженности.

В итоге Тагилстроевский районный суд взыскал с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов убытки в размере 215 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в пользу Натальи и её ребёнка на общую сумму 15 тысяч рублей.