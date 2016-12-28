Спасатели обнаружили второй «чёрный ящик» рухнувшего Ту-154

В районе крушения самолёта Минобороны в Чёрном море обнаружен второй бортовой самописец. Его уже вытащили из воды и отправили на экспертизу, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает Министерство обороны, в районе катастрофы обнаружено ещё два тела.

«На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Большая часть найденных останков уже доставлена в Бюро медицинской экспертизы в Москве для проведения опознания и генетической экспертизы, речь идёт о 13 телах и 168 фрагментах. У 105 близких родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для экспертизы.

Также со дна подняты крупные фрагменты самолёта и личные вещи пассажиров.

«В настоящее время осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном “Черноморец 11” со дна крупных фрагментов: стоек шасси, двигателя, элементов обшивки фюзеляжа», – комментируют работы представители Минобороны.

Уточняется, что с момента начала поисков обнаружено 12 крупных и более полутора тысяч мелких фрагментов судна. Работы по поиску ведутся круглосуточно.

«В районе поиска задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолётов, пять вертолётов и беспилотники», – сообщили в ведомстве.

Напомним, после расшифровки поднятого накануне параметрического самописца одной из предварительных версий катастрофы называют не убравшиеся по неизвестной причине закрылки.

Агентство новостей «Между строк»