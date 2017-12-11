Сотрудник «Уралхимпласта» пожаловался на руководство завода собственникам в Австрии

Механик ремонтно-механического цеха ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле Вадим Салахов отправил письмо собственнику предприятия и председателю наблюдательного совета АО «УЦП «Хемикэлс АГ» Томасу Богдановичу в Австрию с просьбой дать адекватную оценку действиям руководства в Нижнем Тагиле. Четвёртую неделю Вадим Салахов сидит без работы. Мужчину отстранили от выполнения должностных обязанностей и забрали пропуск на территорию завода.

22 ноября Салахов из-за неисправности тормозов остановил работу погрузчика в цехе № 19. Он объяснил это тем, что, принимая решение, думал о безопасности рабочих. По его словам, на предприятии этому вопросу не уделяется должного внимания.

«Только в прошлом году Ростехнадзор выявил более 180 нарушений, за последние годы на заводе было три ЧП со смертельным исходом. От работяг просят результата, а работать приходится на дореволюционном оборудовании: ремонтировать его нечем, инструментами механиков не снабжают», — заявляет Салахов.

На заводе его действия расценили как нарушение технологического процесса.

«Согласно должностной инструкции механик должен, получив сигнал о неисправном оборудовании, провести его диагностику, поставить в известность главного специалиста и предоставить на место проведения работ резервный погрузчик. Анализ показал, что прежде механик Салахов ни разу не фиксировал неисправности данной техники. Проведённая впоследствии диагностика остановленного погрузчика не вскрыла неисправностей, эксплуатация техники продолжается, и это не приводит к ЧП», — пояснили в пресс-службе «Уралхимпласта».

На 22 декабря назначена проверка профессиональных знаний отстранённого сотрудника. По её итогам специальная комиссия будет принимать решение об увольнении. А пока Салахов штудирует профессиональную литературу в отделе кадров.

Между тем отстранение Салахова противоречит трудовому законодательству, уверен председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров. Он поясняет, что в статье 76 ТК РФ обозначены критерии, по которым работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы: состояние алкогольного опьянения, непрохождение обязательного медосмотра или обучения в области охраны труда. Также Алексей Димитров уверен, что руководство «Уралхимпласта» решило избавиться от слишком инициативного работника. 16 ноября Вадим Салахов возглавил на заводе первичную профсоюзную организацию «Уралхимпласт-Солидарность» (входит в состав независимого профсоюза «Солидарность»). И сразу же обратил внимание на пункты в коллективном договоре, ухудшающие положение рабочих. А уже 22-го был отстранён от работы. Причём за время его отсутствия в цехе все 23 члена профсоюза написали заявление о выходе из независимой организации.

«На Салахова “состряпали” два приказа. Один реальный: он допустил до работы сварщика без спецодежды. Второй притянутый за уши: якобы Салахов отсутствовал на рабочем месте три дня и в эти дни что-то произошло, правда, никакой информации руководители завода не предоставляют, — говорит Алексей Димитров. — Будем обжаловать эти приказы в суде, и если нам это удастся, то основания для увольнения отпадут».

Однако на «Уралхимпласте» продлевать трудовые отношения с инициативным механиком не планируют. Там вспоминают, как в 2012 году Салахов получил выговор за попытку входа на предприятие в нетрезвом состоянии. В архиве УХП хранятся служебные записки, акты, рапорты, протоколы контроля трезвости по данным фактам (есть в распоряжении редакции). В конечном счёте в марте 2014 года Салахов сам уволился с завода, но в октябре 2016 года решил вернуться. Руководство пошло ему навстречу.

«Однако случаи невыполнения трудовых обязанностей со стороны Салахова вскоре возобновились. К примеру, получая производственные задания, он открыто отказывается их исполнять, с регулярным постоянством отсутствует на рабочем месте. Целый ряд руководителей УХП замечают в поведении механика Салахова признаки неадекватного отношения к происходящему, личного саботажа и призывов к саботажу, что, безусловно, недопустимо на предприятии химпрома», — отмечается в ответе УХП на официальный запрос АН «Между строк».

Юристы независимого профсоюза «Солидарность» подали на руководство химического завода в Дзержинский районный суд сразу четыре иска.