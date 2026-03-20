Отключение электричества в Черноисточинске продлили ещё на день

Как уточнили АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила, из-за работ по подключению к электросетям станции водоподготовки «Южная» и газовой котельной в Черноисточинске, ближайшие населённые пункты останутся без электроэнергии с 24 по 26 марта.

24 марта с 10:00 до 18:00 планируется отключение электричества в Черноисточинске (частично), Антоновском (частично), Чауже, Канаве и селе Елизаветинское. 25 марта с 10:00 до 18:00 свет отключат в Черноисточинске (частично), Антоновском и Студённом. 26 марта с 10:00 до 18:00 блэкаут затронет посёлки Черноисточинск (частично), Антоновский (частично) и Студёный.