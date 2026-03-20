Архивные фотографии и документы звёзд уральского рока продали с аукциона

Аукционный дом «Литфонд» провел торги артефактами русского рока. В числе лотов были архивные фотографии и документы легенд Свердловского рок-клуба Ильи Кормильцева и Вячеслава Бутусова.

Всего на аукцион было выставлено более сотни раритетов подпольной советской рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов: рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, связанные с Виктором Цоем и группой «Кино», Борисом Гребенщиковым* и группой «Аквариум», Майком Науменко и группой «Зоопарк», Егором Летовым и группой «Гражданская оборона» и другими музыкантами. Большинство лотов предоставили аукциону частные лица. Торги были приурочены к 45-летию Ленинградского и 40-летию Свердловского рок-клубов.

В частности, 6 фотографий «Гражданской обороны» и Егора Летова продали за 95 тысяч рублей. За фотографию Ильи Кормильцева с женой Мариной Рыженковой заплатили 30 тысяч рублей. Фотография, на которой запечатлён Виктор Цой и Майк Науменко во время подпольных концертов в Свердловске, продана за 75 тысяч рублей.

В аукционном каталоге были представлены также редкие фотографии, относящиеся к истории «Наутилуса Помпилиуса», включая снимки с записи альбома «Переезд» (18+), обложку магнитоальбома «Невидимка» (18+) и письма Вячеслава Бутусова президенту Ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву.

Также представлен фотоархив свердловского фотографа Ильдара Зиганшина, запечатлевшего концерты и жизнь рок-клуба, включая редкие кадры выступлений Майка Науменко и Виктора Цоя в 1983 году.

В декабре 1983 года Майк Науменко и Виктор Цой сыграли серию акустических концертов в тогда ещё «закрытом городе» Свердловске, где до этого никто из ленинградских рок-музыкантов не выступал. За три дня они исполнили концерты на ступеньках Дома культуры Свердлова, в общежитии архитектурного института, общежитии пединститута и других местах.

*Минюстом РФ внесён в реестр иноагентов