В Нижнем Тагиле установили личность мужчины, скончавшегося на тротуаре в центре города

Личность мужчины, скончавшегося прямо на улице в центре Нижнего Тагила, была установлена сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, накануне, 19 марта, около 12:30 прохожие обнаружили труп мужчины около дома № 28 на улице Пархоменко. При себе документов у него не было, только мобильный телефон. По предварительной версии, смерть, точную причину которой установят эксперты, не носит криминального характера.

Погибшим оказался 55-летний местный житель. По факту случившегося проводится проверка.