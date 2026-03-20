На вашем домофоне недостаточно средств. Тагильчанин пытался оплатить покупки в супермаркете необычным способом (ВИДЕО)

В прошлый вторник, 17 марта, в Нижнем Тагиле в супермаркете «Магнит» на Черноисточинском шоссе местный житель попытался оплатить покупки необычным платёжным средством. Видео произошедшего опубликовала в своих социальных сетях тагильская тату-мастер и блогер Ольга (kosyak.tattoo).

На записи видно, как, скорее всего, нетрезвый покупатель прикладывает к терминалу ключ от домофона, пытаясь расплатиться за товар. Кассир подыграла необычному покупателю, сказав, что на карте недостаточно средств. Тогда мужчина решил, что проблема именно в этой «карте», и, не теряя надежды, подставил к терминалу уже другой ключ.

«Когда в Нижний Тагил весна пришла вместе с “белками”. Мы стояли очень долго и выясняли, почему ключами не получается оплатить покупки. Я решила, что нужно помочь нам и кассиру, и объяснить, что у него не хватает просто денег», — подписала ролик Ольга.

После публикации девушке в сообщения написал неизвестный с просьбой удалить видео, которое уже разлетелось по социальным сетям.

«Я не боюсь. Если возникнут вопросы, вызовут в органы, то отвечу. Я ему объяснила, что из-за этого мужчины опоздала на тренировку с ребёнком. Вся очередь стояла минут 10-15», — поделилась автор видео с АН «Между строк».