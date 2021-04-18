Соратники Навального анонсировали уличные шествия по всей России 21 апреля

Сотрудники ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали на 21 апреля массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в исправительной колонии Покрова.

В марте сотрудники ФБК создали сайт «Свободу Навальному!». С его помощью команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на шествие в поддержку Навального. На данный момент на сайте зарегистрировались более 460 тысяч человек, из Нижнего Тагила заявку подали порядка 900 жителей. Но оппозиционеры решили не откладывать шествие и провести его в эту среду в 19:00 по всей России.

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдёт непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений», — заявили соратники Навального в своём видеообращении на YouTube.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он жаловался на боли в спине и ногах, требуя квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика. Открытые письма в адрес президента РФ Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.

17 апреля стало известно, что прокуратура Москвы потребовала признать «Фонд защиты прав граждан»*, ФБК* и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Судебный иск подан в Московский городской суд.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.