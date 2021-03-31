Алексей Навальный объявил голодовку после отказа привести к нему врача

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области после того, как ему отказали в праве пригласить врача и получить лекарства. 26 марта оппозиционер рассказал, что у него сильно болит спина и стала терять чувствительность правая нога. По словам Навального, вместо медицинской помощи он получает только «пытку лишением сна».

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь)... Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — написал Навальный в соцсетях.

Отметим, что 24 марта в ГУФСИН по Владимирской области заявили, что состояние Навального удовлетворительное.

«24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осуждённых проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и Алексей Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — сказали в УФСИН.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» реальным за нарушение обязанностей условно осуждённого, назначив 2,5 года колонии. Всего за две недели нахождения в колонии Навальный получил шесть выговоров.